Fiscal advierte que filtración pondrá en aprietos al país

Por su parte, Giuzzio respondió que Paraguay va a ingresar a una lista no deseada “por todo lo que en la época del ex presidente Horacio Cartes se dejó de hacer, y lo que sigue haciendo”.

La Fiscalía de Paraguay fue requerida a través de los conductos formales y con base a un tratado internacional que es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, antes de que sean requeridos de manera informal la Seprelad y la Policía Nacional, a través de la plataforma de inteligencia financiera RRAG. “Todo lo que venga por esa plataforma tiene carácter confidencial y debe ser manejado de manera sigilosa”, resaltó y lamentó que se haya difundido que existe una investigación abierta contra el ex mandatario.

Citó que el documento remitido por Panamá menciona que “para no perjudicar la investigación se requiere no notificar a ninguna persona sobre la existencia y el contenido de asistencia legal mutua como también no notificar las acciones tomadas en respuesta a ella”.

“Si yo le requiero información para cumplir con esta investigación a alguien, tengo que exigirle también la confidencialidad en el contexto de la respuesta”, remarcó.

Agregó que cualquier divulgación podría dar como resultado la destrucción de la evidencia indispensable.

“Si a través del conducto formal solicitan esto, no tiene ningún sentido que en el contexto informal lo hagan público porque lo que buscan ellos es que ninguna persona que potencialmente podría estar vinculada a esta causa abierta en Panamá tenga conocimiento de esto a los efectos de evitar la dispersión o el ocultamiento de bienes”, lamentó el fiscal, quien dijo estar nervioso, porque la confidencialidad es “uno de los pocos puntos en donde Paraguay está bien, tiene una calificación excelente”.

“Solo espero que después de esto Paraguay no tenga que ir a una lista no deseada. Con esta situación que se presentó (información difundida) no estamos siendo responsables”, indicó el fiscal de Asuntos Internacionales.

Giuzzio. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien se encargó de divulgar que el ex presidente Horacio Cartes está siendo investigado por lavado de dinero en Panamá, dijo que “la realidad es que el Paraguay va a ingresar a una lista no deseada no por este hecho, sino por todo lo que en la época del ex presidente Horacio Cartes se dejó de hacer, y lo que sigue haciendo, eso es lo que nos va a llevar a un nómina no deseada. Estamos llevando esas consecuencias”, indicó.

Significó que si se analizan las declaraciones juradas de Cartes se puede creer que el ex mandatario pensaba que nunca iban a salir a luz esos datos.



