Finalmente se recibió con pirotecnia el Día de la Virgen de Caacupé

Los encargados de los fuegos artificiales fueron los mismos que cada año se encargan de ello en el Santuario.

El principal organizador, José Bogado, señaló que no estuvieron de acuerdo con la disposición y que no les convenció los argumentos de la Iglesia para no llevar a cabo la actividad, añadiendo que lo hacen voluntariamente.

Villa Serrana.jpg Puntualmente a las 00.00 de este miércoles, se registró el estallido de juegos pirotécnicos en honor a la Virgen de Caacupé. Foto: José Bogado.

"Es nuestra promesa, esto no le cuesta nada a la Iglesia. Si es que vamos a cobrar, esto cuesta G. 15 a 20 millones", expresó Bogado.

Además, dijo que considera que hay "algo oscuro" en la Iglesia y que no está de acuerdo con la organización.

"Esto que nosotros hacemos no le conviene a la Iglesia porque no es un gasto para ellos. Si no genera gasto, no pasa nada, con decirte que el hijo de la administradora provee a la Santería de la Iglesia", sentenció el hombre.

Los bomberos voluntarios señalaron que las vibraciones producidas por la pirotecnia pueden afectar a los vitrales y partes de la estructura de la Basílica Santuario.

Mariana Rodríguez, encargada de la oficina de prensa de la Diócesis de Caacupé, confirmó en comunicación con Última Hora, que el año pasado ya se habían registrado algunos daños en la estructura del templo.

El show de fuegos que tradicionalmente se inicia a las 00:00, del 8 de diciembre, como bienvenida a la solemnidad, suele coincidir con la masiva presencia de fieles que llegan a rendir honor a la Virgen.