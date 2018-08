Fenaes pide diálogo y liderazgo a Petta

“Pedimos que (Eduardo Petta) sea abierto al diálogo y que lidere el proceso de una reforma educativa que integre todas las ideas diversas de la sociedad educativa”, manifestó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Según indicó, esperan que no caiga en el mismo discurso y promesas que al final obligan al estudiantado a tomar acciones para que cumplan con su deber.

Adelantó que solicitarán una audiencia con el futuro titular de la cartera educativa, de modo a interiorizarse sobre los planes que tiene previstos para el sector.

El ex senador Eduardo Petta fue confirmado como futuro ministro de Educación y Ciencias este jueves. El anuncio lo realizó el presidente electo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Su nombre había sonado semanas atrás, pero recién hoy se realizó el anuncio público. La figura del ex parlamentario no fue vista con buenos ojos por parte de los gremios docentes y estudiantiles, ya que consideran que su perfil no se adecua al requerido por la institución.

Petta se desempeñó como director de la Patrulla Caminera, ex senador y también se desempeñó como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), luego de la expulsión de Óscar González Daher.