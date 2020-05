Familiares claman ayuda para un hombre mantenido atado a un árbol

El mismo se encuentra en la intemperie sobre un pedazo de colchón, encadenado de pies y manos por un árbol e, incluso, pasó la lluvia caída este jueves en el lugar.

La triste situación fue confirmada por el hermano del hombre, quien manifestó a un medio digital de María Auxiliadora que tomaron la drástica determinación de mantenerlo encadenado por ser agresivo.

El hombre dijo que su hermano tiene episodios violentos, llegando al punto de destruir su vivienda y poner en riesgo a otras personas, por lo que decidieron mantenerlo encadenado. La familia es de condición muy humilde y necesita de asistencia de todo tipo y cualquier ayuda será de suma importancia especialmente para el joven.

Pidió ayuda e indicó no saber qué hacer con él, ya que no existe ninguna institución donde acercarse y ellos son de escasos recursos, por ende, no cuentan con capacidad económica para enfrentar el tratamiento.

“Ayer llovió y él amaneció ahí, estaba desnudo sin pantalón porque rompe todo que le ponen. Es una lástima lo que está pasado este ser humano”, dijo uno de los denunciantes del caso.

Tanto la familia del joven como los vecinos claman ayuda, porque, según dijeron, no hace mucho está sufriendo esta situación.

El joven habría sido asistido por bomberos voluntarios y trasladado hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde fue tratado por el doctor Basilio Torres y habría mejorado gracias a la medicación, pero lamentablemente volvió a sufrir una recaída al no poder acceder a los medicamentos debido a la cuarentena sanitaria.

A pesar de estar a pocos kilómetros del centro de María Auxiliadora, el caso del joven fue invisible para las autoridades del municipio.