Familia denuncia a un policía por supuesta agresión en San Pedro 

Nieves Saguier denunció al suboficial Fernando López, de la Comisaría 6ª de Lima , por supuesta agresión en la cual fueron víctimas su padre, identificado como Roberto Saguier, de 59 años, quien sufre de problemas cardiacos y de presión alta, como así también su hermana, cuya identidad no fue dada a conocer, y ella.

La mujer manifestó que los policías les agredieron físicamente este domingo, alrededor de las 18.30, en la vía pública sobre la ruta PY08, en un puesto de control, informó el periodista de Última Hora Carlos Aquino.

"Mi papá me dijo que demasiado mucho ya le maltrataron los policías y no sabía por qué, mi hermana le da su cédula y ahí viene el policía y nos dice: '¿qué es el problema de ustedes?, váyanse si se van a ir'. Ahí mi papá le mostró su cédula y le dijo que no es delincuente", relató.

Siguió contando que el agente miró la cédula y luego les dijo que se vayan ya del lugar, ante esto la mujer le preguntó por qué les trataba de esa forma. Posteriormente, supuestamente el uniformado le dijo al hombre que salga del sitio o "sino lo iba a matar", refirió.

Ante la situación, la mujer empezó a grabar el momento a través de su aparato celular y encaró al policía, a quien le preguntó por qué los amenazaba de muerte, además le dijo que le iba a denunciar.

Agresión de policías.mp4 La mujer grabó con su aparato celular el momento de la supuesta agresión por parte del uniformado. Video: Gentileza.

La joven dijo que el agente supuestamente le sacó el celular de la mano, arrojó al suelo y la golpeó en el rostro y que también propinó golpes a su hermana y a su padre.

Aseguró que su padre en ningún momento reaccionó con agresión contra el uniformado, quien supuestamente le incitaba a que lo golpee.

Roberto Saguier quedó aprehendido por los agentes policiales por los supuestos hechos de resistencia y agresión al personal policial.

Según el informe de la Comisaría 6ª de Lima, procedieron a la verificación de un automóvil guiado por una mujer, en el cual estaba el señor Roberto Saguier, quien no contaba con su cédula de identidad y tras la verificación completa las personas continuaron con el viaje.

Refiere que a unos 20 metros, aproximadamente, los ocupantes del rodado detuvieron la marcha y descendió Saguier, quien presuntamente agredió físicamente a los intervinientes.

Informa que en ese ínterin llegó otro automóvil con dos mujeres con el celular en mano, filmando el hecho, cuando se procedió a la aprehensión del hombre.

Finalmente, el hombre recuperó su libertad este lunes, tras ser imputado por el fiscal Néstor Narváez por el supuesto hecho de resistencia, mientras que el suboficial Fernando López podría ser procesado este martes por presunta agresión y amenazas de muerte.