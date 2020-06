Faltan declaraciones juradas de Hugo Velázquez

Entre las declaraciones juradas que se encuentran, la última del año 2017, falta la del año 2013 o 2014, cuando asumió su segundo periodo como miembro de la Cámara de Diputados. En ese sentido, evita que se pueda realizar un control específico en cuanto a las adquisiciones que realizó durante ese periodo.

Velázquez, con un patrimonio neto declarado en el año 2001 de G. 411.150.000 cuando se desempeñaba como fiscal del Estado, pasó a tener un patrimonio neto de G. 5.330.690.464, con un activo de G. 5.627.797.081 y un pasivo de G. 297.106.617 para el año 2017, cuando dejaba la Cámara de Diputados.

Es decir, que su patrimonio aumentó en G. 5.216.647.081 desde el 2001 al 2017, con un promedio de G. 326 millones por año, sin contar sus ingresos ahora que es vicepresidente de la República.

En el año 2009, siendo diputado por su primer periodo, Velázquez tenía un patrimonio neto de G. 640.000.000, con un activo de G. 1.490.000.000 y un pasivo de G. 800.000.000.

Para el 2017 tenía cuatro vehículos, un Toyota, un BMW, una pala cargadora y un tractor, que totalizan G. 910.816.795 y tres inmuebles por G. 938.708.000.

Entre sus activos se detallan acciones por G. 1.370.000.000 en Tiziano SA y G. 2.240.000.000 en otras empresas que no se especifican. Entre inmuebles y vehículos, Velázquez acumula G. 1.849.524.795.

En su declaración de ingresos anuales reportó honorarios por G. 5.486.962.265, la venta de un inmueble en el año 2015 por G. 3.180.000.000 y de rodados por G. 168.696.720, por un total de G. 8.835.658.985.

Dicha venta de inmueble por valor de G. 3.180.000.000 registrada en el año 2015 no se detalla a qué finca corresponde, ya que el vicepresidente posee las dos mismas fincas que declaró en el 2009 y adquirió una tercera, todas en Lambaré. Para corroborar dicha información, faltaría la declaración del año 2014 o que se especifique el valor y año de compra del inmueble.

Desde la CGR explicaron que las declaraciones juradas presentadas a partir del 2013 están digitalizadas y ya disponibles en la página de la institución, a diferencia de los documentos correspondientes a años anteriores que se van actualizando gradualmente. En los casos en que no aparezcan declaraciones antiguas, puede significar que aún no se haya digitalizado o que efectivamente no se presentó el documento.