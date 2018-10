Falta de aportes a caja jubilatoria es práctica recurrente, dice Urbieta

Intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, admitió la falta de pagos a la Caja de Jubilaciones de funcionarios pero aseguró que no se quedó con dinero de nadie.

Alejandro Tati Urbieta, intendente de Concepción , en comunicación con Monumental 1080 AM, dijo que “se tuvo el mismo manejo” que en administraciones anteriores al referirse a la causa por la cual se encuentra imputado por lesión de confianza y apropiación, y por la que este lunes fue decretada su prisión domiciliaria.

Según el jefe comunal, la denuncia de una funcionaria de que no contaba con sus aportes de la Caja de Jubilaciones, a pesar de que todos los meses eran descontados de su sueldo, debería afectar a otros ex intendentes ya que todos incurrieron en la misma práctica.

“Es una práctica de la Municipalidad que viene adeudando hace un buen tiempo, por lo menos tres administraciones anteriores, desde la época de (Dionisio) Giménez Silva, José Modesto Araujo y el intendente Luis Acosta”, afirmó Urbieta.

El político liberal explicó que la Municipalidad abonaba el salario neto a sus funcionarios, mientras que el monto en concepto de aportes a la Caja de Jubilación figuraba como una cuenta pendiente. Entonces, no se descontaba, sino que era una deuda.

Aseguró que sus abogados ya cuentan con todos los documentos necesarios para demostrar su inocencia. “Estoy seguro que se va a esclarecer todo, de algo estoy seguro: yo nunca me quedé con ningún recurso de nadie, particularmente, no le quite ni le robé plata a nadie”, aseveró.

Urbieta justificó que no se logra pagar los salarios y los aportes por jubilación de los funcionarios debido a la alta evasión de impuestos. Agregó que muchos funcionarios trabajan aceptando dichas condiciones.

Asimismo, confirmó que la cuenta de la Caja de Jubilaciones de la denunciante fue cancelada después de la denuncia.

Por esta causa, Urbieta tiene una expectativa de pena es de seis meses a cinco años.

Imputado por desacato judicial

Otra imputación por desacato judicial de parte del fiscal Carlomagno Alvarenga se dio el miércoles de la semana pasada contra Urbieta. Fue por incumplimiento de la Sentencia Definitiva 62, dictada el 28 de setiembre pasado, firmada por la jueza de Garantías, Gloria Mabel Torres.

En el mandato judicial, la magistrada le ordenó a Urbieta entregar todos los documentos referidos a la venta del ex puerto Saladero-Cué a la empresa TLP y el programa Festeja Concepción a la recurrente, Claudia Carolina Fischer, quien es periodista y presidenta del Sindicato de Periodistas del Paraguay filial Concepción.

Sin embargo, el intendente obvió la entrega del “Expediente General Nº 1015” del proceso de transacción del Puerto Municipal a la firma TLP y en su reemplazo acercó el “Expediente General Nº 2096”, que es la reconstrucción del Expediente 1015.

Exigen su renuncia

Alejandro "Tati" Urbieta es el blanco de diferentes escraches por parte de un grupo de concepcioneros, que desde hace 14 días exigen su renuncia al cargo. A este pedido se sumaron de forma oficial seis de los doce concejales municipales.

La falta de transparencia en las gestiones del jefe comunal, la venta de emblemáticos inmuebles municipales, el pésimo estado de las calles y un millonario endeudamiento son algunos de los reclamos que motivan la gran movilización.