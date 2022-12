El caso guarda relación con cinco acciones de inconstitucionalidad que plantearon gasolineras y la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac). Esta última fue rechazada por los ministros Antonio Fretes, Víctor Ríos y César Diésel.

Al respecto, Mora refirió, a través de Monumental 1080 AM, que "es preocupante" el fallo a favor de las firmas y cuestionó que la Corte deje a la Municipalidad "sin herramientas".

Si bien dijo que hasta el momento desconoce todos los fallos, porque aún no se remitieron oficialmente a la Comuna, manifestó que preliminarmente saben que se tienen resoluciones diferentes y que sí se dio lugar a la acción de inconstitucional de una firma.

En el documento, que fue dado a conocer por el periodista de Última Hora Raúl Ramírez, se observa que los accionistas fueron la Imperial Compañía Distribuidora de Petróleos y derivados, del emblema Petromax, junto con Petroquim SA.

El argumento de las distribuidoras de carburantes fue que "la ordenanza busca evitar la competencia con la apertura de nuevas estaciones de servicio en detrimento del mercado y los consumidores en la capital". En este caso, la Sala Constitucional dio la razón a los accionantes.

En tanto, el director de Gabinete explicó que no se dio lugar a la acción de la Cadipac solamente porque no tiene legitimación para recurrir, teniendo en cuenta que se trata de una agrupación y no de un pedido particular, como lo hicieron las demás gasolineras.

Recordó que el Municipio presentó un proyecto con el cual se establece una distancia entre las estaciones de servicio, el cual se encuentra en la Junta Municipal.

"Nos dejan nuevamente sin herramientas, que es lo que tanto reclamo está generando, y nosotros vemos con preocupación, porque estamos encontrando lugares donde en una misma cuadra hay superposiciones. Inclusive deja sin herramientas sobre el nuevo proyecto que planteamos", lamentó.

Cinco firmas presentaron la acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal por la cual se dispone la obligación de que las gasolineras sean construidas por lo menos a una distancia de 1.000 metros una de otra.

Tras esto, la Corte Suprema de Justicia otorgó una medida cautelar a las empresas, mediante la cual iniciaron su proceso de construcción unas 27 estaciones de servicios muy cerca de otras en la capital del país, en su mayoría de la firma Enex Paraguay, propiedad del ex presidente Horacio Cartes.

Dicha empresa forma parte de los asociados a la Cadipac, además de Copeg SA, Fuelpar SA, Integral Trading SA, Gas Corona Saeca y 3MG Sacia.

En mayo de 2021, varios concejales de Asunción dieron vía libre para que las estaciones de servicios se instalen sin respetar el distanciamiento establecido, mientras que otros ediles emitieron una resolución que encomendaba suspender la aprobación de nuevos planos para gasolineras.

Este último documento fue vetado por el intendente capitalino Óscar Nenecho Rodríguez, quien responde al movimiento Honor Colorado, cuyo líder es justamente Horacio Cartes.