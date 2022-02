Fallo inédito en el caso OGD

Además, su hijo Óscar Rubén González Chaves tuvo la pena de 8 años de prisión e inhabilitación por 7 años, más comiso especial por G. 29.237.656.115 por los mismos cargos, más el lavado de dinero.

La condena fue dictada tras un largo juicio oral a cargo de los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera.

La defensa de los condenados apeló el fallo, por lo que el caso llegó al Tribunal de Apelación. No obstante, el 21 de octubre de 2021 falleció el político colorado, ex titular de las Cámaras de Diputados, Senadores y del Jurado de Enjuiciamiento. Con este acontecimiento, la defensa presentó el certificado de defunción y solicitó la extinción de la acción penal.

APELACIÓN. Es así que el mediático caso llegó al Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala. Se integró con Pedro Mayor Martínez (preopinante), Gustavo Santander y Bibiana Benítez Faría.

El defensor de los acusados, Claudio Lovera, planteó varias cuestiones. Pidió la nulidad de la acusación porque no se indagó a los acusados sobre varios hechos. Además, que el auto de apertura es nulo porque no describe los hechos para defenderse. Pidió anular la pericia, porque participó otra persona a más de la perito.

Asimismo no se determinó el objeto del juicio, no se argumentó sobre la declaración falsa, a más de que no es un delito la presentación de declaración jurada porque viola la Constitución. También cuestiona la pena, la inhabilitación y el comiso, que recién en los alegatos se dieron. Otro punto fue que la sentencia que se leyó en público fue cambiada luego.

La Fiscalía rechaza uno por uno los puntos cuestionados por la defensa, por lo que pide confirmar todos los puntos de la sentencia.

El preopinante fue Pedro Mayor Martínez. Con respecto a la nulidad de la acusación, sobre la indagatoria, dijo que ya fue estudiado. Dice que los acusados sabían de los cargos.

Sobre el auto de apertura alega que sí tiene expuestos todos los hechos. Con relación a la perito Elizabeth Benítez, no se probó que su ayudante haya realizado la conclusión y que la perito fue la autora intelectual.

El camarista señala sobre el cuestionamiento de la falta del objeto del juicio, específicamente que no se individualizaron las cuentas corrientes, dice que sí se hicieron en el fallo. Cita incluso varias páginas donde están.

DECLARACIÓN FALSA. Un punto interesante del fallo es que señala que mentir en la declaración jurada ante la Contraloría sí es delito. La defensa sostiene que solo se da declaración falsa con una persona en el rol procesal de testigo, lo que no se da en las declaraciones juradas.

El camarista refiere que es delito porque la Contraloría está facultada a exigir la declaración jurada. Además, la persona que va a concursar por un cargo público sabe que debe hacerla, y también puede dar información falsa, por lo que puede ser considerado un hecho punible.

Mayor Martínez vota por anular parcialmente el fallo, porque se modificaron luego dos puntos que no se dijeron al leer la sentencia en público. Sobre Óscar González Daher, extingue la acción penal. Sin embargo, dice que la pregunta es si se puede confirmar o no el comiso especial, o si se debe hacer un nuevo juicio oral.

Alega que en vida, el ex senador presentó todas sus defensas, por lo que no se viola el debido proceso. Afirma que se debe confirmar el comiso especial porque se probó el origen ilícito de los bienes en un juicio, sin necesidad de que se haga otro.

Por su parte, Bibiana Benítez y Gustavo Santander, votan por ratificar todo el fallo con respecto a Óscar González Chaves, ya que la modificación de lo que se dijo en público, y el fallo final, es simplemente una cuestión formal que no amerita la nulidad.

También dicen que debe ratificarse el comiso sin otro juicio, pero modifican el punto con respecto a que si no hay dinero en las cuentas, puede consignarse el pago de otros bienes del fallecido.

Al final, se ratifica todo el fallo contra el concejal González Chaves, y el comiso con modificaciones para el fallecido ex senador. Un fallo inédito que seguramente será revisado por la Corte.