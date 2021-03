Fallece por virus, tras anunciar que ya no consiguió una cama

Emilio Ayala Benítez, de 36 años, se encuentra entre los fallecidos por Covid-19, en los reportes de los últimos días del Ministerio de Salud. Su estado se complicó en coincidencia con el colapso del sistema sanitario. Emilio llegó al Ineram, junto con su esposa Yennifer Salinas (38); ella logró acceder a una cama en terapia, pero él no. La pareja es conocida por luchar por la rehabilitación de su hijo Manuelito, quien tiene una afección cardiaca genética. Emilio acompañó a su esposa hasta donde pudo, haciendo su tratamiento desde el estacionamiento del hospital, hasta que se descompensó y ya no llegó a ser intubado, según relató su madre Yerutí Benítez. “Gente estamos con Covid, les pedimos oración. Manuelito está bien con sus abuelos. Ella está peor y está internada, para mí ya no hay lugar y me estoy medicando solo”, fue lo último que escribió Emilio en sus redes. Su madre Yerutí relata que se comunicaban por videollamadas en las que repetía que podía seguir resistiendo, hasta que en la última atinó a recordarle que la amaba y que intentaría ingresar. Yerutí llegó hasta el nosocomio, su hijo aguardó en una silla y luego fue ingresado y le comunicaron que lo intubarían. Alcanzaron a darle una receta, una hora después un médico le comunicó que Emilio no había resistido.