Fallece la académica Emina Nasser y comunidad educativa lamenta su partida

Docentes, ex estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa paraguaya lamentan este jueves el fallecimiento de Emina Nasser de Natalizia, ex docente del Colegio Experimental Paraguay Brasil (CEPB) y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Los motivos de la muerte de la académica aún no se dieron a conocer, pero venía luchando contra varios problemas de salud, confirmó la profesora del CEPB y de la UNA, Fiddes Gauto.