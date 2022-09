"El diagnóstico que nosotros manejamos, realmente, es un diagnóstico presuntivo, es de intoxicación por infusiones caseras, un shock séptico de probable origen enteral, ya que la madre manifestó que estaba alimentando al bebé con leche entera", indicó la profesional, quien espera que la Fiscalía realice los trabajos de investigación y el actuar correspondiente al caso.

Según los datos, el bebé nació con una ETS, era prematuro y necesitaba muchos cuidados, como una leche especial que debía consumir. Sin embargo, consumía leche de vaca (leche entera), lo que habría causado complicaciones en su salud, informo NPY.

El Ministerio Público investiga el caso y la fiscala Norma Salinas añadió que se estudia si la madre tiene otras denuncias en su contra por violación del deber del cuidado, ya que la misma tiene otros tres hijos menores de edad.

"Nosotros estamos investigando ahora si no existen otras denuncias de violación del deber del cuidado contra la madre, porque ella no se sabe dar a entender. Tratamos de conversar con ella y no respondía. Era bastante difícil la conversación con ella", acotó la agente fiscal, quien añadió que el niño fue reanimado por treinta minutos sin resultado positivo y que el forense informó que la probable causa de muerte es la ingesta de leche del menor, que era prematuro.

"Al niño intentaron reanimarle como media hora. Hicieron todo lo imposible, le intubaron, pero ya no se podía, porque la alimentación que recibió le provocó un shock séptico de origen enteral. (Esa) fue la explicación que me dio el médico forense, es porque se le dio leche entera a un prematurito, eso le causó la muerte", recalcó la fiscala en NPY.

Hasta el momento no se manejan mayores datos sobre el caso y se estudia la opción de imputar a la madre, quien posee discapacidad y otros tres hijos menores de edad a su cargo.