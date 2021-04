Fahd Jamil se entrega en Brasil tras estar varios años prófugo de la Justicia

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Campo Grande, Antonio Carlos Videira, explicó que Fahd Jamil, de 80 años, llegó hasta el aeropuerto local en un avión acompañado de sus hijos y de su abogado tras una negociación.

El otrora líder del crimen organizado de la frontera en la década de 1990 solicitaría a las autoridades del Brasil el arresto domiciliario alegando que padece enfisema pulmonar, informó el portal Campo Grande News.

Fahd Jamil Georges fue durante años uno de los hombres más buscados por la Justicia del Brasil y se lo consideraba como el Padrino y Rey de la frontera.

Además, Jamil está asociado por los investigadores con varios casos de sicariato ocurridos en la zona fronteriza entre el Paraguay y el Brasil.

En nuestro país se lo vincula con la muerte del periodista Santiago Leguizamón, crimen por el cual fue condenado como autor intelectual a 30 años de cárcel en el 2005, pero con artimañas judiciales logró ser sobreseído.

Fahd Jamil reconoció públicamente que era amigo del ex dictador Alfredo Stroessner y que conoce al ex presidente de la República Horacio Cartes, que incluso hizo negocios con el entonces Banco Amambay, propiedad del ex mandatario.

También se lo mencionó como enemigo del fallecido empresario de frontera Jorge Rafaat, quien fue acribillado por personas armadas en Amambay.

La policía del Brasil había intentado en reiteradas ocasiones su detención, pero este siempre logró escabullirse de los operativos.