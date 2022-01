Extraditarán a procesado por el caso Cecilia Cubas

El Paraguay tiene tiempo hasta el próximo 8 de febrero, para hacer efectiva la extradición concedida por la Justicia brasileña, de modo que el hombre sea juzgado por el caso del secuestro y muerte de la hija del ex presidente de la República Raúl Cubas.

Según la comunicación de Interpol-Asunción, la propuesta de traslado de Lorenzo González Martínez, nacido el 5 de setiembre de 1976, en Yuty-Ayala Cué, es que el 24 de enero, partan los subcomisarios Jorge Ochipinti y Juan Fretes, con destino a São Paulo, Brasil.

Después, ambos traerán al extraditable en vuelo de la empresa Latam, el día 26 de enero próximo. Llegará a nuestro país, a las 09:35, conforme con el itinerario aprobado.

Una vez que llegue al aeropuerto, será inspeccionado por el médico forense de turno del Poder Judicial, quien en un plazo de 48 horas deberá remitir el informe de los resultados.

El mismo será puesto a cargo del juez que tiene a su cargo el caso de Cecilia Cubas, para la audiencia de imposición de medidas. Primero se levantará la rebeldía, y luego se le impondrán medidas cautelares.

GARANTÍAS. Por otro lado, pese a que ya todo estaba previsto, la Interpol-Brasil comunicó que necesitaba las garantías del Estado paraguayo para que se haga efectiva la extradición.

El juez Gustavo Amarilla refirió que ya estaba en proceso de envío nuevamente a la Justicia brasileña las garantías de que se cumplirá con el tratado de extradición.

Entre las garantías están que no será juzgado por otro caso que no sea el de Cecilia Cubas, que no se le imponga cadena perpetua, que no sea extraditado a otro país, entre otras puntos.

Esto, porque supuestamente, González Martínez también está procesado por el caso de Fidel Zavala, aunque con estas garantías no podrá ser juzgado por esta causa.

El individuo es buscado desde el 2005, cuando hallaron el cadáver de Cecilia Cubas en una vivienda de Ñemby. Hasta ahora, ya hubo tres grupos de condenados en juicios orales por la causa.