Ex funcionario portuario imputado por megacarga de cocaína recibe salida procesal

El hombre fue coprocesado junto a Cristian Turrini y Alberto Ayala Jacquet, a quienes acusan de ser los encargados de la carga de cocaína que tenía como destino Europa y se encontraba oculta en bolsas de carbón vegetal.

https://twitter.com/Raulramirezpy/status/1562452547767455745 La jueza Rosarito Montanía hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para Marcos Julián Mercado, coprocesado junto con Cristian Turrini y Alberto Ayala Jacquet. Deberá donar G 200 mil por 2 años a un hogar de ancianos. Fue jefe de planificación de Terport. pic.twitter.com/u8ZBknyjLP — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) August 24, 2022

Mercado Gómez se desempeñaba como encargado de planificación en la terminal portuaria Terport y habría despachado los contenedores, pese a que existía una restricción de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (COIA).

Inicialmente, la fiscala Elva Cáceres se ratificó en su acusación por el hecho punible de alteración de datos en grado de tentativa, pero posteriormente se allanó al pedido de suspensión condicional realizado por la abogada del procesado.

La jueza dio trámite de oposición y remitió el expediente a la Fiscalía general y el fiscal adjunto Marco Alcaraz presentó un recurso de apelación en subsidio y la Cámara de Apelaciones resolvió revocar la decisión.

Como consecuencia, se reanudó la audiencia preliminar y el procesado admitió el hecho imputado y el Juzgado de Garantías hizo lugar a la suspensión condicional.

La fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, formuló acusación contra Cristian César Turrini Ayala, ex director de la TV Pública, y Alberto Antonio Ayala Jacquet, y solicitó que los mismos enfrenten juicio oral y público.

El caso data de octubre de 2020, cuando se hallaron 11 contenedores en el puerto privado Terport de Villeta, Departamento Central, que totalizaban 2.906 kilos de cocaína, según había confirmado el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Turrini fue el primer detenido en el caso y la Fiscalía lo imputó por tenencia y tráfico internacional de drogas. No obstante, el ex funcionario público insistió en que solo era intermediario entre los vendedores y compradores del carbón vegetal, en cuyas bolsas se halló la droga, asegurando que no tenía nada que ver con el cargamento.

Entretanto, Alberto Ayala Jacquet fue imputado por el supuesto hecho de tráfico de drogas. Es el responsable de la empresa 3A, que figura como la exportadora que tramitó el despacho de los contenedores que tenían la carga de carbón vegetal mezclados con cocaína.

El procesado había señalado que era el dueño de los contenedores en los papeles, pero que supuestamente no era el propietario de la carga de carbón que tenía droga.

En esa oportunidad, el Ministerio Público imputó también a Marcos Julián Mercado Gómez, Andrés Mauricio Fernández Acevedo y a Ricardo Ariel Aquino, por estar presuntamente implicados en el esquema.