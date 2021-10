Cristian César Turrini Ayala, ex director de la TV Pública, afrontará juicio oral y público.

La fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, formuló acusación contra Cristian César Turrini Ayala, ex director de la TV Pública, y Alberto Antonio Ayala Jacquet, y solicitó que los mismos enfrenten juicio oral y público.

El caso data de octubre de 2020 cuando se hallaron 11 contenedores en el puerto privado Terport de Villeta, Departamento Central, que totalizaban 2.906 kilos de cocaína, según había confirmado el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Turrini fue el primer detenido en el caso y la Fiscalía lo imputó por tenencia y tráfico internacional de drogas. No obstante, el ex funcionario público insistió en que solo era intermediario entre los vendedores y compradores del carbón vegetal, en cuyas bolsas se halló la droga, asegurando que no tenía nada que ver con el cargamento.

Entretanto, Alberto Ayala Jacquet fue imputado por el supuesto hecho de tráfico de drogas. Es el responsable de la empresa 3A, que figura como la exportadora que tramitó el despacho de los contenedores que tenían la carga de carbón vegetal mezclados con cocaína.

El procesado había señalado que era el dueño de los contenedores en los papeles, pero que supuestamente no era el propietario de la carga de carbón que tenía droga.

En esta oportunidad, el Ministerio Público imputó también a Marcos Julián Mercado Gómez, Andrés Mauricio Fernández Acevedo y a Ricardo Ariel Aquino, por estar presuntamente implicados en el esquema.

Mercado Gómez se desempeñaba como encargado de planificación en la terminal portuaria Terport y habría despachado los contenedores, pese a que existía una restricción de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (COIA).

Fernández Acevedo, de profesión comerciante y empresario, por su parte, sería presuntamente miembro activo con Turrini. Este habría colaborado con la adquisición de medios logísticos en su carácter de presidente de la sociedad denominada Quattro A S.A.

Mientras tanto, Aquino sería el responsable de adquirir el carbón vegetal del Chaco Paraguayo y habría gestionado el soporte documental para el transporte de contenedores al exterior.

De acuerdo a la representante del Ministerio Público, se hallaron suficientes elementos que involucran a los acusados en el esquema delictivo, sustentándose en pruebas documentales, periciales y testimoniales colectadas durante la etapa investigativa.