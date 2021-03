"El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo una conferencia diciendo que un laboratorio argentino iba a participar del proceso de elaboración de las vacunas de Oxford/AstraZeneca", contó en comunicación con NPY.

En ese sentido, indicó que contactó con este laboratorio sobre la posibilidad para que Paraguay pudiera acceder a las vacunas AstraZeneca, que en ese momento se encontraba en fase tres.

Específicamente, denunció que ofreció meses atrás a los ahora ex cancilleres Antonio Rivas y Federico González y al ex ministro Julio Mazzoleni la posibilidad de traer vacunas a Paraguay mediante un representante de una farmacéutica en Argentina.

Vera Cáceres lamentó la falta de respuesta de las autoridades sanitarias y, finalmente, el proyecto no prosiguió. También, calificó la situación como homicidio culposo. "No sé porqué se habría abortado la negociación. Eso se debe preguntar al Ministerio de Salud", expresó.

Lea más: Salud inicia vacunación con las dosis de CoronaVac donadas por Chile

"Ahí me manifestaron que tomaron contacto con el Ministerio de Salud y que solamente estaban esperando una carta de intención del Gobierno paraguayo para cargar las vacunas", contó.

Por su parte, el abogado Ricardo Preda habló a Monumental 1080 AM sobre las declaraciones del ex embajador y aseguró que “hay inconsistencias en sus afirmaciones”. Igualmente, manifestó que “le preocupa este tipo de afirmaciones que no suman nada”.

“Se trata de una especulación que genera más preocupación, caldea el ambiente y no ayuda a solucionar el conflicto. Si mandar preso por homicidio culposo exonera la pandemia, yo mismo pediría algunas cabezas, pero esto no resuelve el asunto”, prosiguió el abogado.

Nota relacionada: Covid-19: Paraguay tiene el peor registro de vacunación en Sudamérica

Paraguay sigue a la espera de un lote de 36.000 vacunas contra el coronavirus, de las 304.800 que debe recibir el país a través del mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de forma gradual entre marzo y mayo.

Mientras tanto, los números de contagios se elevaron muy rápido en el país llegando a una alerta roja sanitaria.