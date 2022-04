Ex director del Indert es condenado a 10 años de cárcel por millonario perjuicio

Un tribunal condenó este lunes a 10 años de cárcel a César Augusto González Parini, ex director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra ( Indert ), por estafa y lesión de confianza , al haber utilizado recursos de la institución.

Asimismo, el dirigente campesino Ronald Hernán Guerrero Ovelar, también acusado por lesión de confianza en el marco de la causa, fue sentenciado a 10 años de cárcel.

Por su parte, María Esther Leiva, Luis Gilberto Ruiz y Armando Ignacio Báez, de la organización Anapa, y Rafael Aguayo Trinidad y Antonio Gayoso, de la organización campesina MCNOC, fueron condenados como coautores a 8 años de prisión, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

Mientras tanto, la funcionaria Irma Soledad Piñánez Martínez, ex auxiliar administrativo del Indert; Eulalia Cardozo Cardozo, ex directora de Comercialización; y Sergio Sebastián Ortega Torres, ex supervisor, obtuvieron una pena de 2 años con suspensión de la condena, en carácter de cómplices.

La sentencia fue emitida por el tribunal integrado por los jueces Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga, pero en disidencia, mientras que fue el fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien había solicitado 12 años de pena para González Parini en sus alegatos finales.

"Esto siempre tiene un fondo, que es el beneficio patrimonial. Nadie hace para que otro gane, es para que uno se quede con esta parte y el beneficio patrimonial en este caso es palpable", señaló la magistrada Lourdes Peña al dar a conocer las condenas.

De acuerdo con los datos de la investigación fiscal, los condenados causaron un daño de G. 3.800 millones que debían ser destinados a familias campesinas mediante programas de fortalecimiento de la pequeña agricultura familiar, con la intermediación de organizaciones y una oenegé.

Dichos recursos debían estar supervisados por el departamento del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, cuya dirección estaba a cargo de González Parini.

El Ministerio Público sostiene que los insumos no fueron proveídos en su totalidad a las familias y que, incluso, no existen actas realizadas sobre los desembolsos y rendiciones presentadas por las organizaciones, ni se encontraron listados de beneficiados finales.

No obstante, el ex director del Fides mediante memos seguía solicitando a la Gerencia de Administración y Finanzas desembolsos de dinero a favor de los grupos investigados.

A favor de la Fundación Nación Guaraní se desembolsaron G. 1.225.000.000; para la organización campesina MCNOC, G. 1.000.000.000, y para Anapa, G. 1.239.753.000.