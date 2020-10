Diego de los Ríos, ex director de Administración y Finanzas del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra ( Indert ), fue detenido en la tarde de este lunes, tras presentarse a la Policía Nacional.

El comisario Luis López, jefe de la Unidad Contra Delitos Económicos, explicó que alrededor de las 15.30 Diego de los Ríos se presentó con sus abogados en la dependencia policial, a los efectos de ponerse a disposición de la Justicia.

Manifestó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de su detención y su declaración será este martes a las 8.30 en la sede fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, en las calles Chile casi Haedo.

"Él dice que tiene muchas cosas que hablar con el fiscal de la causa, nosotros no tenemos una conversación fluida con él, todo será ante el fiscal y el juzgado correspondiente", agregó en conversación con C9N.

Explicó que con los elementos de convicción presentados ante el Ministerio Público se sabrá cuál es la relación directa o indirecta que el ahora detenido pudiera tener en el caso, tras ser imputado por lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice.

Hasta el momento suman tres las personas detenidas en el caso del Indert, ellos son el ex director jurídico, Aldo León, el ex jefe de Gabinete José Luis Clerch Almada y ahora el ex director de Finanzas Diego de los Ríos.

Aún falta hacer efectiva la orden de detención contra el ex presidente del Indert Mario Vega y el presidente de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela).

"No tenemos ninguna manifestación ni información sobre ellos, seguimos con las pesquisas en los lugares donde podrían estar, no tenemos una certeza de dónde podría encontrarse el ex presidente del Indert", dijo el jefe policial.

El caso

Dos causas penales pusieron nuevamente en el ojo de la tormenta al Indert, con supuesto pedido de coima. Aparentemente en uno de los casos –de USD 25.000– sí se efectivizó, según las sospechas. Esto generó la destitución del presidente de la entidad, Mario Vega, y la designación de Gail Gina González Yaluff como interina.

En la primera causa fueron imputadas seis personas, entre ellas directivos del Indert; el presidente, Mario Vega; su director de Gabinete, José Luis Clerch; el director de Asesoría Jurídica, Aldo León, y el ex director de Administración de Finanzas, Diego de los Ríos.

Hay una fuerte sospecha de que Diego de los Ríos pidió USD 25.000 a nombre de él y de Vega a la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), para seguir haciendo desembolsos para la construcción de pozos artesianos.

El Indert desembolsó G. 439 millones y G. 300 millones, para supuestamente construir los pozos, y el pedido de coima sería para seguir desembolsando.

Vega fue procesado por cohecho pasivo agravado, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, mientras que De Los Ríos, por lesión de confianza, asociación criminal y cobro indebido como cómplice. Por este hecho, también están imputados dos representantes de Fucela, por soborno, lesión de confianza, cohecho pasivo agravado.

La segunda causa es por un supuesto pedido de coima de USD 200.000 por parte del director Aldo León. Ese monto no se llegó a efectivizar.

En ese caso, el funcionario prometió supuestamente dar trámite a una adjudicación de inmuebles en el Chaco. Se trata de 16.000 hectáreas, para lo cual se habría solicitado ese monto, indicó el fiscal Rodrigo Estigarribia.