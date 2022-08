El comisario Emilio Alfonzo, jefe de la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso , del Departamento Central , indicó que la persona fallecida fue identificada como Kemuell Erik de Sousa Do Vale, de 36 años, de ciudadanía brasileña.

El hombre fue encontrado por sus compañeros de Medicina el lunes, en el interior de su camioneta, que estaba estacionada frente al edificio donde vivía.

Según el informe forense, el joven falleció hace tres días debido a un paro del miocardio. Tuvo un infarto o una muerte súbita, no presentó ningún signo de violencia.

"El sábado, probablemente, a partir del mediodía llegó, se estacionó. No pudo ni apagar el motor de la camioneta, porque no encontramos ni una sola gota de combustible", mencionó el jefe policial a Monumental 1080 AM.

Los compañeros de facultad del brasileño dieron aviso a la Policía Nacional luego de que lo encontraron sin signos de vida dentro de su vehículo.

Los estudiantes manifestaron que el fallecido participó de un encuentro el sábado al mediodía y luego ya no se tuvo información de su paradero. Como el lunes debían comenzar las clases, fueron a buscarlo.

Sus compañeros primero llegaron hasta su departamento, pero nadie les abrió la puerta. En ese momento observaron que su vehículo estaba frente al edificio donde vive y lo encontraron recostado en el asiento.

Rompieron la ventana y se percataron de que ya estaba muerto.

El ciudadano del vecino país había llegado recientemente a Paraguay para iniciar sus estudios universitarios. Su cuerpo se encuentra depositado en la Morgue Judicial.

Se aguarda que los familiares lleguen de Brasil para retirar sus restos.