Estiman pérdida de USD 2.000 millones en lo que va de la pandemia en el Este

“Desde la Cámara de Comercio calculamos pérdidas con cifras millonarias durante estos ocho meses y eso también hay que traducir en lo que dejó de recaudar el Fisco. Hablamos de pérdidas de más de USD 2.000 millones”, expresó Taigen en entrevista con el programa La Lupa, de Telefuturo.

La presidenta del Codeleste manifestó que pese a las millonarias pérdidas, la preocupación del sector comercial del Este también se enfoca en la salud, por lo que durante estos meses de reactivación económica los empresarios trabajan con mucha responsabilidad y formalidad.

No obstante, mencionó que muchos comercios cerraron, otros no se animan a reabrir aún y un sector decidió el cierre permanente.

En cuanto a la recontratación de trabajadores suspendidos, Taigen refirió que un 40% fue nuevamente recontratado.

“Desde que se abrió el puente hasta hoy aseguramos que un 40% de las personas que tenían suspensiones volvieron a sus lugares de trabajo. Esa es una cifra muy importante porque se ve que el empresario apuesta por el comercio y, si todos hacemos nuestra parte, se va a poder recuperar algo en este año”, agregó.

Por otro lado, indicó que también hay una preocupación con relación al comercio fronterizo, ya que en el Brasil (Foz de Iguazú) no se cumplen a cabalidad con los protocolos sanitarios de prevención y un cierto sector de Alto Paraná tampoco quiere cumplir con las medidas.

“Nos preocupa que la gente a veces no quiere usar tapabocas y no sirve que el esfuerzo sea de una parte porque tampoco no podemos transmitir una imagen positiva. En nuestra casa tenemos que dar el ejemplo para que los turistas puedan comportarse también”, señaló.

Black Friday en el Este

Con relación al tradicional evento de descuentos en el Este del país, la titular del gremio comercial explicó que este año se decidió por consenso no realizar el Black Friday, a fin de evitar aglomeraciones y riesgos de contagios.

"Si bien sería interesante el Black Friday para recuperar la economía y las ventas que en 8 meses no tuvieron, al igual que la salida de las mercaderías que están en stock, se entiende la situación, estamos en pandemia y estoy segura que el sector comercial entendió", refirió.

Finalmente, Taigen adelantó que la próxima semana los gremios comerciales en conjunto con Salud Pública y otras instituciones realizarán una campaña de concientización ciudadana sobre la situación sanitaria en la zona primaria de Ciudad del Este.