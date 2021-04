La mujer relató la situación que tuvieron que pasar durante la tarde del lunes, cuando acudieron al hipermercado Luisito, ubicado sobre la calle López Godoy de la ciudad de Capiatá, en el Departamento Central, para realizar sus compras semanales.

Aguilera comentó que ingresó al lugar con su hijo, mientras su esposo lo esperó fuera del auto, y en ese ínterin, se escucharon disparos en el estacionamiento del lugar.

“Escuchamos un tiroteo y fuimos corriendo hacia una salida de emergencia. Yo estaba muy preocupada por mi pareja porque justo estacionó cerca del camión de Prosegur. Le llamé varias veces y no me atendió, hasta que en un intento me contestó y me dijo que una patrullera le estaba llevando y no sabía dónde”, contó la mujer a Monumental 1080 AM.

Aguilera indicó que logró salir del centro comercial y fue hasta el auto, donde constató que el móvil no registró ningún impacto de bala, pero sí le informaron que el propietario, su pareja, fue herido.

Además, recordó que llevaron a su esposo hasta el Hospital de Capiatá, donde tuvo que esperar más de una hora por una ambulancia para trasladarse al IPS y entrar en cirugía por los impactos de bala.

Delincuentes con armas largas asaltaron un transportador de caudales en la ciudad de Capiatá. Los sujetos realizaron varios disparos.

EN VIVO: https://t.co/bmmwHO0a0L#TelefuturoPy #DiaADiaPy #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/TzYxAO5FDl — Telefuturo (@Telefuturo) April 6, 2021

“Salió de la cirugía a las 2.00 de la madrugada y el doctor no nos dio buenas noticias. Nos dijo que uno de los impactos afectó el hígado y que incluso las balas no son importantes y pueden permanecer en el cuerpo, pero para mí es muy raro porque esa es una evidencia para saber quién disparó”, dijo la mujer.

Aguilera pidió a las autoridades que investiguen el caso, ya que en un principio tuvieron a su pareja como uno de los sospechosos del hecho, mientras que la familia espera respuestas para saber quién fue el responsable de los disparos hacia el hombre.

La mujer mencionó que el tratamiento que deberá recibir su pareja es muy costoso y uno de los medicamentos que requiere con urgencia, midazolam, no está consiguiendo.

También pidió ayuda a la ciudadanía en caso de que puedan ayudarla a conseguir los insumos y comentó que la empresa Prosegur se comunicó con ella para saber sobre la situación de su pareja.