Monumental 1080 AM.

Jenifer Almada, esposa de Cristian Turrini y el abogado Jorge Ortíz, en la Radio Monumental 1080 AM.

Jennifer Almada, esposa del ex director de TV Pública, hoy Paraguay TV, Cristian Turrini , supuesto responsable de más de tres toneladas de cocaína incautadas entre cargas de carbón vegetal en contenedores con destino a Israel, manifestó que son personas "comunes y corrientes" que no manejan ninguna estructura de dinero, ni tampoco grandes empresas. Aseguró que viven de lo que su esposo produce de su trabajo.

"Es muy fácil de demostrar eso porque si de verdad la Fiscalía hizo las investigaciones como tenía que ser, porque supuestamente esto se basa en escuchas telefónicas de no sé cuántos meses y de no sé cuántas personas, ellos podrían corroborar fácilmente nuestra cuenta de bancos que tengo a disposición, mi casa es mía desde antes de casarnos", dijo en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

"Creemos que quizás la investigación no se hizo como se tenía que hacer, quizás no se pudo llegar a otros nombres porque hay personas importantes involucradas, mi esposo ni siquiera califica para ser el último eslabón, no puede aportar datos sobre nombres que signifiquen algo para la investigación", agregó.

Además, dijo que Cristian Turrini está detenido injustamente hace seis meses porque la Fiscalía no quiere afrontar que la investigación no le arrojó otros nombres. "Nosotros creemos que las cargas se contaminan por el camino y mi esposo está injustamente detenido", expresó.

Explicó que una vez que se concretaba el pedido del carbón, su marido desaparecía de la cuestión y continuaban los protagonistas que eran cliente y empresa exportadora.

Almada dijo que no hay nadie de quien pudieran sospechar y que "no tienen ni idea" de quién pudo meterlos en esta situación.

"Estamos peleando contra fantasmas, queremos que se hagan las diligencias en el tiempo correspondiente. Mi esposo confía que la justicia va a llegar a descartar su nombre de la investigación", agregó.

La mujer dijo que saben que si se realizan las diligencias se descartará el nombre de su esposo y que ellos no tienen "una vida oscura", tampoco vida social, ni lujos, inclusive no tienen contacto con políticos.

"Él era un intermediario, no tenía vinculación directa con la carga, pido que hagan lo que se tiene que hacer", concluyó.

Por su parte, Jorge Ortiz, abogado de Cristian Turrini, explicó que en el acta de imputación la Fiscalía le atribuye ser el encargado de gestionar las cuestiones administrativas y legales para el envío de carga lícita de carbón, que posteriormente fue contaminada.

Explicó que una vez que Turrini recibía los pedidos de las personas extranjeras, los ciudadanos Ariel Aquino, Andrés Fernández y Tito Maidana eran quienes hacían la logística, de ver si podían cubrir el pedido de Turrini y se encargaban de la compra del carbón, la preparación y ver con quién iba a exportar, porque su cliente no tenía exportadora. Afirmó que Turrini hacía de nexo entre quienes demandaban el carbón y quienes producían en nuestro país.

"Yo tengo los audios que se interceptaron y en uno de ellos, de 30 minutos, Ariel Aquino con Enrique Basedau empiezan a hablar y le cuenta y después Ariel Aquino le dice 'tirale nomás ya toda la pelota a Cristian Turrini', acá es sálvese quien pueda", dijo.

El abogado afirmó que la Fiscalía quiere cerrar la investigación con Cristian Turrini y Alberto Ayala Jacquet.

El caso

Para la Fiscalía, el ex director de la TV Pública tuvo activa participación en el esquema de tráfico internacional. No se determinó aún a los proveedores de la droga, que sería de origen colombiano.

Turrini fue imputado por tenencia y tráfico internacional de drogas por la fiscala Elva Cáceres, quien a la vez tiene en la mira a más integrantes del esquema delictivo.

Además de Turrini, que se presentó como dueño de la carga de carbón vegetal con destino a Israel y en cuyas bolsas ocultaron la droga, también fue imputado por tráfico de drogas Alberto Ayala, que es representante de la empresa 3A, que sería fabricante de la carga de carbón que tenía por destino Israel.