Es inminente la interpelación del titular del Indert en Diputados

El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que las diferentes bancadas tienen tiempo hasta hoy para presentar las preguntas que se le puedan formular a Torres, que se sumarían al cuestionario ya presentado la semana pasada cuando se solicitó el tratamiento de la interpelación.

La iniciativa es del liberal Celso Kennedy, quien consiguió el apoyo de 19 de sus colegas. En principio el documento presentado cuenta con seis preguntas que aumentarán con las presentadas por los demás parlamentarios.

Entre los cuestionamientos que se le hará a Torres se puede mencionar que diga la reglamentación utilizada donde consta el tiempo que debe transcurrir entre la solicitud de lote y adjudicación o titulación del mismo. Asimismo si cuáles son las medidas administrativas que se implementan en el organismo de aplicación, a los efectos de sancionar a los funcionarios que ocupan cargos de confianza, directamente relacionados con la adjudicación o titulación de lotes propiedad del Indert, que cometan actos considerados hechos punibles o fuera de sus funciones.

NO APAReCIÓ. Horacio Torres había solicitado al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, una reunión con la mesa directiva y los líderes de bancada, pero finalmente no acudió ayer al encuentro y los diputados manifestaron desconocer las razones. En el esquema de coimas investigado por el Ministerio Público están imputados el ex diputado Carlos Soler y Enrique Gómez de la Fuente, ex funcionarios de la institución.

El fiscal encargado del caso, Leonardi Guerrero había manifestado que no se puede descartar que Torres este involucrado en el tema.

Según el escrito de imputación, el señor Albino Méndez denunció ante el Ministerio Público, el 13 de agosto, que los ex funcionarios del Indert le requirieron supuestamente la suma de 25.000 dólares para no revocar la adjudicación de un inmueble ubicado en Parapití, Colonia Ñande Mba´e, Departamento de Boquerón, correspondiente a su hija Natalia Méndez Acevedo.

El denunciante argumentó que reúne toda la documentación sobre el estatuto agrario, por lo que no había objeción para que se les quite esas tierras.

Ante esta denuncia la Fiscalía realizó allanamientos en la sede del Indert, donde incautó expedientes administrativos sobre adjudicaciones de inmueble en el Chaco y celulares.