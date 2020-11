LAMENTABLENTE (y como estaba previsto) NO ME DIERON LA PALABRA Y YA ESTAN VOTANDO !!! UNA VERGUENZA, deben leer el art. 9º inc. c) @Antobapy en la que los Senadores tenemos derecho a VOZ, pero sin VOTO. Este no es el partido @ANRParaguay de mis padres y abuelos, una lastima !!!! https://t.co/AgOaNmKPn6