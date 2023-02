De acuerdo con lo que se observa en imágenes de circuito cerrado del lugar, la víctima bajó del rodado y lo dejó aparcado en el estacionamiento, mientras que el sindicado, solo minutos después, descendió de otro vehículo, informaron a través de NPY.

El hombre comenzó a observar dentro de otro rodado que estaba estacionado en el sitio para finalmente acercarse al automóvil de la afectada. Abrió las puertas con total tranquilidad, tomó una computadora portátil y una mochila que estaban dentro y escapó.

Aparentemente, el tortolero actuó con un cómplice que lo esperaba en todo momento dentro del automóvil del cual bajó y en el que nuevamente se dio a la fuga.

Tras lo sucedido, la víctima, identificada como Lesli Ambrasath, resaltó a través de los medios que los delincuentes necesitaron solo un minuto para perpetrar el hecho, debido a que en las grabaciones de seguridad se observa que bajó a las 19:10 y se volvió a retirar a las 19:11.

Mencionó también que conversó con un cuidacoches de la zona para saber si había posibilidades de identificar al tortolero, ya que ella necesita recuperar sus documentos personales, pero este le manifestó que en estos tipos de robos ya es casi imposible ubicar a los responsables.

La joven publicó el caso a través de su cuenta de Twitter, donde muchas personas comentaron que les ocurrió lo mismo y de la misma manera.

En su publicación, Ambrasath relata que recién cuando llegó a su casa se percató de que le habían robado su computadora y su mochila, donde estaban todos sus documentos y los de su hija, además de sus tarjetas bancarias, su agenda y hasta un hoppy.

https://twitter.com/LesliAmbrasath/status/1620864088443359232 Estas son las capturas del pantalla del video, para que puedan compartir

Acá llegaron al lugar y observan primeramente el auto plateado que está hacia el depósito de biggie pic.twitter.com/ooHGGk0PEi — Less (@LesliAmbrasath) February 1, 2023

Posteriormente, volvió al local comercial para ver las imágenes de seguridad, pero los encargados le dijeron que necesitaban la denuncia policial para poder facilitarle la grabación.

Por ello, la joven denunció el hecho ante la Comisaría 3ª Metropolitana, pero aseguró que en el lugar le manifestaron que "la Policía Nacional no puede hacer nada porque es un hurto y de eso se encarga la Fiscalía".

También relató que, al retornar al Biggie ya con la denuncia, "la misma persona" que le había atendido anteriormente le dijo que debía volver al día siguiente para solicitar las imágenes, pese a que solo una hora antes le dijo lo contrario.

"Les cuento todo esto para que podamos dimensionar que las instituciones públicas y los negocios privados no hacen ni lo más mínimo para ayudarte en una situación así (...) La oficial me dijo que si me notifica el GPS de mi compu, que vaya yo sola, porque la Policía no puede hacer nada sin una orden judicial", lamentó Lesli.

Señaló que finalmente logró acceder a las cámaras de seguridad y que desde la Policía Nacional le dijeron que en este tipo de robos "nunca tienen pruebas", por lo que las imágenes de circuito cerrado que les facilitó podrían servir para identificar al delincuente.

Ambrasath también dio a conocer las fotografías de su computadora, a fin de alertar a las personas en caso de que se les ofrezca para la venta.

Indicó que se trata de una MacBook Pro, año 2017, y que tiene algunos detalles en ambas esquinas de la izquierda, está rota en la parte de abajo de la pantalla y su cámara no funciona. Asimismo, dijo que tiene un case con muchos stickers, de los cuales uno tiene su nombre.

"La verdad, lo único que me importa son todos los documentos y archivos que tengo ahí de mi trabajo que son superimportantes", finalizó la víctima.