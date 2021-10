En Asunción vuelven a urgir aumento entre suspicaces acuerdos

Sin embargo, no fueron tratados, ya que la mayoría de los colorados oficialistas volvieron a dejar sin cuórum la sesión extraordinaria. La convocatoria fue para dar entrada a los mensajes y remitir a comisiones para el estudio.

“Esta convocatoria fue realizada a pedido del intendente César Ojeda (ANR), y me llama la atención que su bancada esté ausente. Los temas son sumamente importantes, pero nos quedamos sin cuórum”, manifestó el presidente de la Junta, Humberto Blasco, mientras anunciaba que se levante la sesión.

Durante la jornada del viernes solo estuvieron presentes: Rodrigo Buongermini (JP), Federico Franco (JP), Elvio Segovia (PDP), Sandra Benítez (PDP), Humberto Blasco (PLRA). Entre los que son leales al intendente electo Óscar Nenecho Rodríguez aparecieron: Mariano Cáceres (ANR), Ricardo Martínez (PJ), Eduardo Bellenzier (ANR) y Augusto Wagner (PLRA).

Desde hace varias sesiones, los oficialistas no asisten a varias convocatorias. Durante setiembre fue para dilatar el tratamiento y lograr la sanción ficta para los tres pedidos de ampliación presupuestaria por no contar con los necesarios votos para impedir el rechazo. En las últimas semanas, a poco tiempo de las elecciones, dejaron sin cuórum la sesión para no debatir sobre los dudosos gastos por la pandemia del Covid-19, durante la gestión de Nenecho.

Para el próximo miércoles se prevé la interpelación de Ojeda y convocar al jefe de gabinete, Wilfrido Cáceres, y a la directora general de la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos, Nidia López, por los cuestionados contratos de emergencia durante el 2020, cuyos documentos fueron divulgados de manera obligada por orden judicial.

CATEURA. Este mes culmina el contrato temporal con el Consorcio de Gestión Integral de Residuos, integrado por El Farol SA, Tecno Scan SA y Servicios de Ingeniería y Materiales para la recepción de basura, reciclaje en Cateura y el traslado y disposición final de residuos sólidos a otro lugar. El acuerdo es por un monto máximo de G. 10.000.000.000. Fue tras la suspensión de licencia ambiental en Cateura.