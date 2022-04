En ese sentido, los distintos gremios sostienen que "los habitantes de esta nación no pueden ser rehenes permanentes, y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio del derecho a desplazarnos libremente por todo el territorio nacional".

Consideran que ante el escenario que atraviesa el país se necesita reactivar la economía y esto solo es posible trabajando" y que cada paraguayo pueda llegar a su destino con absoluta normalidad para el desempeño de su jornada, ya sea laboral o para situaciones vinculadas a la salud, la educación o de otros ámbitos", expresa parte del comunicado que leyeron.

Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dejó en claro la postura del sector y afirmó que están a favor del proyecto de Ley que busca penalizar los cierres de rutas.

"Los sectores más vulnerables necesitan acceso a empleo, estabilidad macroeconómica, que no se logran con lo que se está haciendo", expresó Enrique Duarte, presidente de la UIP.

El titular de la UIP sostuvo que están a favor del proyecto que fue propuesto por el senador colorado Enrique Riera. "Es un instrumento de política pública válida que los sectores que aquí representamos, apoyamos y defendemos con mucha convicción", afirmó.

A su turno y en esa misma línea, Pedro Galli, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), expresó que se necesitan políticas públicas que contemplen a los sectores vulnerables, pero que esto no se puede lograr a través del chantaje.

"Si las instituciones no tienen la fuerza suficiente para cumplir la constitución, necesitamos leyes que tengan efectos disuasivos", prosiguió. El gremio habla de pérdidas de más de USD 1 millón que fueron provocados por los cierres de rutas.

Por su parte, Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), se refirió sobre la polémica y dijo que "quieren mandar una señal muy clara que el modelo del país que quieren es el del país que trabaja para salir adelante".

El presidente del Congreso, Óscar Salomón, señaló que todavía no pudo revisar el proyecto, pero que a criterio de sus colegas "no hay viento a favor para tratar". Mencionó que en la reunión pasada con representantes del gremio de camioneros les hizo la advertencia que "si ocurre un solo cierre de ruta, ya no volveremos a hablar".