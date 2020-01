Empresarios del transporte admiten que hay menos buses

Ello, debido a que en el primer mes del año gran parte de los usuarios se encuentran de vacaciones y los buses trabajan de acuerdo con el número de pasajeros que hay en las paradas.

Última Hora se hizo eco de las denuncias de pasajeros que reportan la regulada de buses en zonas como San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora y Limpio. La baja frecuencia se intensifica en horario nocturno.

Ruiz Díaz enumeró una serie de factores que hacen que la flota de buses no circule en su totalidad. “No hay condición de operar un sistema metropolitano de transporte con un 100%. Primero, porque no hay colegios ni de la educación pública ni privada; segundo, las universidades no tienen clase; tercero, el Poder Judicial no trabaja; cuarto, el poder político está de vacaciones y el nivel privado en un 50% está de vacaciones”, explicó a un medio local.

El titular de Cetrapam sostuvo, además, que sería una irresponsabilidad operar con la flota en su totalidad, porque la cantidad de pasajeros no es la misma que en otros meses del año. Añadió que esta situación no es nueva y que se da desde hace 40 años.

Por su parte, el presidente de Ucetrama expresó que no existe una regulada desde el punto de vista de salir fuera del horario, pero que sí se podría resentir el servicio.

Ambos coincidieron que en el primer mes del año gran parte de los usuarios del transporte se encuentran ausentes y que los ómnibus se hallan trabajando de acuerdo con los pasajeros que se encuentran en las calles.

El horario que deben cubrir los medios de transporte públicos, regulados por el Viceministerio, es de 4.00 a 22.00. En hora pico, de 5.30 a 7.30 y de 17.00 a 19.00, el intervalo de circulación de buses de cada línea no puede pasar los 15 minutos, sobre las avenidas principales.

Fuera del horario pico, el intervalo no puede pasar los 30 minutos. Desde las 20.00 la tolerancia es hasta 60 minutos, según el Viceministerio de Transporte

El incumplimiento de frecuencia, itinerario y horario figuran como infracciones graves y la multa es de 45 jornales (G. 3.795.300), según la Resolución 112 del VMT.