Emotiva canción de Nahiara para Anita por el Día del Donante

"Se la dedico a mi amiga Anita, con amor, Nahiara ", fueron las palabras de la niña antes de empezar a cantar la canción Try Everything (Probar todo, en español), que la cantante colombiana Shakira compuso para la película infantil Zootopía.

La pequeña, con una sonrisa en los labios y bailando, le dice en la canción: "Difícil es levantarse, otra vez, pero no tengo miedo, no me rendiré, continuaré, tocar el suelo tal vez, y aunque caiga, sé que me levantaré, las aves no vuelan sin antes caer".

Con el emotivo video realizado por el Día del Donante, Nahiara le pide a Anita que resista y siga luchando por su vida hasta que aparezca un donante de corazón.

Además, en el audiovisual se menciona que el deseo de Nahiara es que Anita y todos los niños que están en lista de espera resistan mientras llegue ese milagro que Dios les tiene preparado.

Nahiara Jazmín canta una emotiva canción en tributo a Anita.

Nahiara pudo seguir viviendo tras una larga batalla ganada, gracias al gesto altruista de una familia que decidió, en medio del dolor por una gran pérdida, donar los órganos de su ser querido.

La pequeña pasó un año y un mes en el área de Terapia Intensiva del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, aferrándose a la vida y a la espera del tan anhelado trasplante de corazón.

La niña fue diagnosticada con una miocardiopatía restrictiva en fase terminal y tiroiditis autoinmune. Por dicha condición, fue conectada a un corazón artificial, pero poco después, su familia recibió la noticia de que apareció un donante compatible.

Sin perder tiempo, fue sometida al trasplante de corazón y el procedimiento fue exitoso. En setiembre del 2021, la pequeña se enteraba, mediante sus padres, que necesitaría de un nuevo corazón para seguir viviendo.

Anita está a la espera de un donante de corazón

La niña Ana Paula, de 6 años, fue conectada en agosto pasado a un corazón artificial en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu para ganar un poco más de tiempo de vida. Pero todavía necesita con urgencia encontrar a un donante para sobrevivir.

Anita sufrió un desbalance ese mismo día luego de la cirugía y esto causó un gran susto en su familia. Si no pasaba por la intervención quirúrgica "quiere decir que ese mismo lunes se nos iba", manifestó su madre Norma de Blaires.

Así como Anita, hay otro niño de nombre Milán, de 4 años, que también está a la espera de un corazón.

Matías Soel, el bebé de un año, estaba en la misma condición, necesitaba un trasplante. Sin embargo, debido a que se encontraba grave a causa de una cardiopatía, falleció finalmente el 25 de julio pasado.

Derribar mitos sobre la donación es la principal barrera cultural a vencer

Cada 12 de setiembre, en Paraguay se recuerda el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, en conmemoración al aniversario de fallecimiento del doctor Marco Aurelio Aguayo Rodríguez, primer donante cadavérico del país, médico paraguayo, quien donó sus riñones y córneas.

Cabe mencionar que en el país se cuenta con equipo técnico y humano calificado, y con hospitales de primera calidad, para avanzar en los trasplantes de órganos, pero para ello, se depende de la decisión de la sociedad, de ser donante de órganos y tejidos.

Desde el Ministerio de Salud indican que derribar mitos sobre la donación de órganos y tejidos es la principal barrera cultural a vencer. Por ello, es importante saber que no se desfigura el cuerpo del donante, si una persona llega a urgencias y es donante, lo primero que harán los médicos es intentar salvarle la vida.

Además, recién cuando no existe ninguna posibilidad de vida y se ha certificado la muerte, es ahí cuando se aborda la donación como una posibilidad.

Se recuerda que, según la “Ley Anita” 6170/18, toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos posteriormente a su fallecimiento. Si alguien no desea donar, debe manifestarlo por escrito al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).