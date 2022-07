Este caso se suma al ya conocido de la niña Nahiara, ahora conectada a un corazón artificial, quien también está en espera de un donante del órgano vital.

La niña empezó a tener dolores en el pecho en el mes de abril de este año y su cuadro médico fue dentro de lo notorio a grave, según la evaluación médica del Instituto de Previsión Social (IPS).

La mamá explicó que la pequeña es "sumamente activa y tiene muchas ganas de vivir", pero está sufriendo y su corazón se está debilitando.

“Me miró y me dijo mami no estés triste, yo voy a curarme y no te voy a abandonar nunca”, comentó la madre, sobre las palabras de su pequeña hija.

Sin embargo, mencionó que hay días en los que la niña tiene muchos calambres por los medicamentos, por lo que pide perdón y relata que está sufriendo y no sabe si va a aguantar.

"Yo te dije que no te iba a abandonar... yo estoy sufriendo mamá y soy muy pequeña para seguir así", también dijo que expresó la niña.

La madre instó a las familias que tengan hijos con muerte cerebral que donen los órganos para salvar la vida de la niña y otros pequeños. El celular de la familia para cualquier tipo de ayuda es el (0994) 197-180.

Precisamente, este sábado 9 de julio se recuerda el Día Nacional del Trasplante de Órganos