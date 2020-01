Se trata del británico de origen libio que detonó una bomba a la salida de un concierto de la diva estadounidense y mató a 22 personas, 17 mujeres y 5 hombres de entre 8 y 51 años.

Esta es la segunda vez que Marshall Mathers III, alias Eminem (St. Joseph, 1972), se compara con este terrorista, tras su participación en 2018 en una batalla de improvisación freestyle "sin límites", que provocó la reacción airada de la madre de uno de los adolescentes fallecidos en el atentado.

Además de Abedi, el catálogo de personajes funestos aludidos en los versos del álbum incluye a Charles Manson, Richard Ramírez (bautizado en los años 80 como "El acosador nocturno" tras matar a 14 personas en Los Angeles) y Albert DeSalvo (alias "El estrangulador de Boston", que asesinó a 13 mujeres).

Music To Be Murdered By (Universal Music), el undécimo trabajo de su discografía, toma el relevo en el mercado a Kamikaze (2018), que también fue lanzado por sorpresa y está concebido desde su misma portada como un homenaje al cineasta Alfred Hitchcok ("El maestro, el tío Alfred!", ratificó en redes sociales).

Producido por Dr. Dre, incluye colaboraciones de Juice Wrld, Ed Sheeran, Skylar Grey, Anderson Paak y Q-Tip, entre otros,y coincidiendo con su publicación, Eminem lanzó el vídeo de uno de los temas incluidos, Darkness.

Utiliza un sampler de Luis Alberto Spinetta

Una cuestión llamativa de este disco es que el rapero utiliza una sampler creado por Luis Alberto Spinetta en Pescado Rabioso en la década del 70. En la canción Stepdad, donde sigue manifestando su odio hacia su padrastro, Marshall utiliza la pista de Peteribí, del disco Pescado 2.

Eminem- Stepdad. Peteribí es un tema de Pescado Rabioso. Video: Eminem Youtube.

De hecho, utiliza hasta la melodía de la voz, ya que el tema compuesto por el Flaco dice "Ámame, peteribí, ama siempre" y Eminem lo cambió por "I hate my stepdad" haciendo concordar la métrica.

En el canal de Youtube del artista norteamericano, Stepdad tiene los créditos correspondientes tanto a Spinetta, como a Carlos Black Amaya, baterista de Pescado, y Carlos Cutaia, bajista de la banda.

No es la primera vez que la obra de Spinetta es utilizada como sampler por parte de artistas que no sean latinoamericanos. Uno de los que utilizó una pista del artista argentino fue Omar Rodríguez López en Saturine, del álbum Sworn Virgins. Utilizó el riff de Durazno sangrando, del disco de Invisible, agrupación que lideró el Flaco.

Omar Rodríguez- López- Saturine Este tema data del 2016. Video: Omar Rodríguez-López Youtube.

Otro fue Flying Lotus, a través de su alter ego, Captain Murphy, que sampleó A estos hombres tristes, de Almendra, para su canción Gone Fishing, del disco Duality, del 2012.

Captain Murphy- Going Fishing Captain Murphy es el alter ego de Flying Lotus. Video: fuckSOPA Youtube.