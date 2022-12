Las comisiones de Constitución y Legislación dieron dictámenes a favor de la aprobación del acuerdo y, posteriormente, en pleno de la Cámara Alta votó en ese mismo sentido.

De esta menera, los senadores, con 41 votos a favor y 4 ausentes, aceptaron la elección de Emiliano Rolón Fernández, quien reemplazará en el mes de marzo del 2023 a la cuestionada fiscala general actual, Sandra Quiñónez.

Su juramento como titular del Ministerio Público se realizará el 9 de marzo, según anunció el presidente de la Cámara Alta, Óscar Salomón, durante la sesión extraordianria.

Apoyo mayoritario para Emiliano Rolón

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis manifestó su apoyo a favor de la designación de Rolón y sostuvo que hasta ahora se tuvo una Fiscalía identificada claramente con un grupo o sector político.

"Esa Fiscalía que hoy no nos representa es la responsable de la muerte del fiscal Marcelo Pecci, en manos del crimen organizado (…) Nunca hubo un investigado por el caso metrobús, porque la fiscala responde a Horacio Cartes, hay que decirlo", acusó.

Pedro Santa Cruz, del Frente Guasu, dijo que se trata de un momento histórico, ya que no llega con compromisos hacia sectores políticos y económicos como fiscales anteriores. "Esperemos que tenga el compromiso con la sociedad", expresó.

A su vez, destacó la terna que eligieron en el Consejo de la Magistratura, atendiendo el alto nivel de cada elegido.

Amado Florentín, del PLRA, dijo que el doctor Rolón tendrá que desempolvar varios casos, como la muerte de Rodrigo Quintana y el atraco al PLRA en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del 2017, tras el intento de enmienda para incluir la figura de la reelección presidencial.

El senador Jorge Querey adelantó el voto unánime de las bancada del Frente Guasu a favor del próximo fiscal general del Estado.

Antonio Barrios, líder de la bancada de Honor Colorado, en una breve alocución, junto al senador Silvio Beto Ovelar, señaló que dan pleno apoyo a Emiliano Rolón como próximo fiscal general del Estado. Posteriormente, se desconectaron porque tenían que abordar un avión.

La senadora colorada Lilian Samaniego, en nombre de la bancada oficialista, también dio su pleno apoyo a Emiliano Rolón.

Juan Darío Monges dijo que no se había tenido una terna tan digna en al menos tres periodos que ya ocupó como senador.

El senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, también adelantó que acompañarían la designación de Rolón y esperan que se note la diferencia luego de asumir el cargo, sin mandatos e injerencias por parte de actores extraños a la Justicia.

Por su parte, Juan Carlos Galaverna expresó que había mucha presión política y que finalmente el Consejo de la Magistratura conformó una terna con excelentes candidatos.

“Desde el momento en el que el Consejo de la Magistratura conformó la terna, he tomado la posición y la he compartido con mis colegas de bancada, de respetar la designación que haga el presidente de la República. Nuestra disconformidad con la gestión presidencial de Abdo Benítez no significa que desconozcamos su facultad constitucional para elegir a uno de la terna”, expuso.

La figura de Rolón fue destacada por los senadores, así como la de Cecilia Pérez y Gustavo Santander, quienes estaban entre los mejores puntuados.

Sin embargo, pese a la cercanía de la ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez, con el gobierno actual, el designado fue el magistrado Rolón, quien contaría con un fuerte apoyo político de varios sectores.

¿Quién es Emiliano Rolón?

Emiliano Rolón Fernández es doctor en Ciencias Jurídicas, abogado, notario y escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción.

Nació en Escobar, Paraguarí, el 5 de enero de 1956. Fue varias veces candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia. Fue juez de Primera Instancia en lo Criminal y en el 2008 fue declarado inamovible como miembro del Tribunal de Apelación en lo Criminal, cargo que sigue ocupando.

Fue el único candidato de entre los tres ternados que fue elegido por unanimidad entre los miembros del Consejo.