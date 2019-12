“El FBI no tiene oficina en Paraguay . Tenemos la Embajada que funciona como oficina de nuestro Gobierno”, manifestó el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny en una conferencia de prensa brindada tras una reunión con el canciller Antonio Rivas.

Sostuvo que solamente tienen la sede diplomática como representación del Gobierno norteamericano en este país, pero que sí hay “visitas permanentes” que colaboran con las autoridades locales o dan entrenamiento. En ese sentido, rechazó una supuesta injerencia estadounidense en esta parte del continente.

La Fiscalía General del Estado instaló una mesa de trabajo con el FBI, el Departamento de Estado de EEUU y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI). Se dio en coincidencia con los últimos escándalos de corrupción, los diferentes procesos por lavado de dinero y narcotráfico y la determinación de los Estados Unidos de no recibir de por vida al ex legislador Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.

Sobre el punto, el diplomático estadounidense explicó que esa sanción se aplicó cumpliendo la ley de ese país.

Indicó que recolectaron evidencias a través de investigaciones propias para tomar tal determinación. Además, adelantó que González Daher y Díaz Verón no serán los últimos en tener la entrada prohibida al país del norte del continente.

Sin embargo, destacó que lo más importante en esas investigaciones es que tuvieron la colaboración de las autoridades paraguayas.