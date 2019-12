Abdo destaca respaldo de EEUU y justificó suspensión de visas

El presidente Mario Abdo Benítez retornó al mediodía de ayer de su gira por Estados Unidos y dijo que está satisfecho porque fue una reunión bilateral con su homólogo Donald Trump positiva para los intereses del país.

Sobre el listado de más paraguayos a quienes se les negaría la visa estadounidense de por vida como ocurrió con el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general Javier Díaz Verón, el mandatario señaló que son decisiones unilaterales que toma el gobierno norteamericano demostrando su compromiso en la lucha contra la corrupción y que no se da solamente con Paraguay. “Se hace en varios países del mundo. Lo digo a título personal, para mí una reflexión sobre la importancia de que las instituciones funcionen y avancen. No se habló de nada específico y es una decisión unilateral y soberana”, reflexionó. Marito se reunió el viernes con Trump en la Casa Blanca y a su retorno ayer improvisó una conferencia de prensa donde enfatizó que EEUU ofreció facilitar mayor cooperación para mejorar la capacidad de utilización de tecnología para la lucha eficiente contra el crimen organizado, lavado y el narcotráfico. ALIADO Marito calificó la reunión con Trump de importante para fortalecer los vínculos bilaterales. Conversaron sobre la posibilidad de que Paraguay pueda ser un aliado logístico para la inversión norteamericana. Acotó que reconocieron el avance que hay en el país en la conciencia democrática y la independencia de los poderes. Mencionó puntualmente las negociaciones para el futuro hospital Mount Sinaí que demandará una inversión de USD 200 millones. “Generará un mejor posicionamiento estratégico en cuanto a la capacidad hospitalaria que pueda tener Paraguay”, significó. La política regional fue parte de la discusión en la Casa Blanca principalmente en lo que respecta a la idea de avanzar en un Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y EEUU. Marito evitó hablar sobre otros temas sensibles para el país como la sanción de la ley para la pensión a adultos mayores.



el impacto del lavado en la política



COOPERACIÓN. Presidente dijo que buscan mejorar tecnología para luchar contra crimen organizado.



Negocios. Gobierno de Trump está interesado en Tratado de Libre Comercio con el Mercosur.



Ejecutivo destaca que presencia del FBI ayuda para fortalecer capacitación

El presidente Mario Abdo Benítez remarcó que la presencia del FBI en Paraguay sirve para fortalecer los vínculos, la capacitación y las alianzas estratégicas.

Sectores de la oposición cuestionaron que los agentes del gobierno norteamericano instalaron una mesa de trabajo con el Ministerio Público a fin de avanzar en investigaciones como casos vinculados en temas de lavado de dinero.

“El FBI está contribuyendo con nuestras fuerzas de seguridad y nuestras fuerzas de inteligencia desde hace mucho tiempo ya ; no es la primera vez, hace tiempo ya”, respondió el mandatario al retornar del viaje que realizó a los Estados Unidos donde mantuvo la reunión bilateral con Donald Trump.

La oposición considera que es una atropello a la soberanía y una injerencia del Gobierno de Estados Unidos.

La presencia de los agentes se dio luego de la detención que hicieron a la ex diputada colorada Cynthia Tarragó en Estados Unidos. La misma está involucrada en un esquema de lavado de dinero y hasta se ofreció a traficar cocaína.

“Son presencias para ir capacitando y fortaleciendo nuestros vínculos. Ustedes saben que la Secretaría Nacional de Inteligencia se creó y empezó a funcionar con este gobierno (...) simplemente la presencia de ellos (el FBI) es para fortalecer nuestros vínculos, capacitación y alianzas estratégicas”, apuntó el jefe de Estado.

Hay sospechas de que más políticos estarían implicados en el esquema de lavado de dinero y trabajando con grupo de narcotraficantes.



Invitó a Trump

Paraguay se encuentra en la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur). La próxima Cumbre se realizará en el país a mediados de 2020. El presidente Mario Abdo Benítez comentó que aprovechó la cumbre que mantuvo con Donald Trump para invitarlo a visitar Paraguay, en el marco de ese encuentro que posiblemente se hará en la ciudad de Encarnación. Estados Unidos está sumamente interesado en que se pueda encaminar un Tratado de Libre Comercio, tal como se negoció con la Unión Europea. “Lo tomó muy bien. Dijo que iba a hacer el mayor esfuerzo de venir acá a Paraguay”, aseveró Mario Abdo. Coincidirá con el periodo electoral de renovación de autoridades del Gobierno norteamericano.