El acusado José Ramón Bogado, ex secretario del ex ministro del Interior y ex jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, enfrentará juicio por el delito de tráfico de influencias, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Entretanto, para la procesada María de Barros Barreto se pidió la suspensión condicional del procedimiento y el juez le dio trámite de oposición, mientras que para el coprocesado Diego Di Stefano se suspendió la preliminar porque cambió de abogado.

En el 2019, Rodrigo Galeano y Leticia Bóbeda vincularon a los procesados en esta causa en un supuesto pedido de coima para frenar el pedido de extradición del brasileño.

Galeano había explicado que en abril de aquel año mantuvo una reunión con José Ramón Bogado y María Lorena de Barros y que tanto él como Bóbeda fueron citados por esas personas para dar una solución a la situación del cambista brasileño, en ese entonces prófugo.

El abogado afirmó que Villamayor, en ese entonces ministro del Interior, nunca les pidió dinero. Sin embargo, fue salpicado en el caso ya que José Ramón Bogado era su secretario privado, tanto en el Ministerio del Interior como en el Gabinete Civil de la Presidencia.

Según la denuncia, María de Barros Barreto contactó con los defensores con la intención de ayudar a Messer. Agregó que la misma pidió USD 1 millón para Villamayor y USD 1 millón para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Darío Messer estuvo prófugo durante varios meses, pero fue detenido y condenado por la Justicia brasileña en la investigación que refiere al esquema de Lava Jato, considerado como la mayor estafa que realizó lavado de dinero en el orden de USD 1.652 millones.