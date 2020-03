La resolución de este lunes del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no establece nuevos plazos para los comicios.

La suspensión de plazos busca colaborar con el Poder Ejecutivo en evitar las aglomeraciones de personas para disminuir la transmisión del Covid-19 en Paraguay.

Desde la Justicia Electoral informaron que la Resolución N° 41, firmada este lunes por Bestard, suspende los plazos establecidos en la Resolución N° 13 del pasado 11 de marzo, por la que se estableció como nueva fecha para las elecciones municipales el 29 de noviembre.

La anterior resolución, que ahora quedó sin efecto, también disponía que las internas simultáneas sean el próximo 2 de agosto.

Días atrás, el asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, manifestó estar de acuerdo con algunos parlamentarios que propusieron postergar los comicios municipales para el año próximo.

"La situación no es clara y no sabemos si hasta cuándo se va a prolongar, ya que la cuarentena se podría prorrogar, y así como está la situación vemos que las condiciones no están dadas para realizar los comicios este año", indicó Mauro.

El senador colorado Enrique Riera incluso presentó un proyecto de ley que propone la modificación parcial de un artículo del Código Electoral, que es el 154, estableciendo que en vez de 30 meses, sea 42 meses después de las elecciones generales el llamado a municipales.

De esta forma, los mandatos de todas las autoridades a nivel municipal tendrían una prórroga de un año. El proyecto aún no fue tratado.

La resolución emitida este lunes por la Justicia Electoral no establece un nuevo plazo para los comicios internos o municipales.

Hasta ahora son 64 los casos confirmados de coronavirus en Paraguay. Tres pacientes ya fallecieron por la enfermedad.