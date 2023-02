El tereré, una bebida estimulante, digestiva y diurética

Esta bebida típica y tradicional del país no solo refresca, sino que tiene buenos beneficios para la salud, gracias al consumo de la yerba mate. Sus ventajas son varias, siempre y cuando se tenga en cuenta algunos puntos que los especialistas ayudan a entender.

La nutricionista Betharram Scarone menciona que el tereré se destaca por su contenido en ácido fólico, teofilina, cafeína, taninos, vitaminas (especialmente en A, B, C y E) y minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el potasio.

Entre los beneficios más característicos se destaca que es un gran estimulante, ya que cuenta, dependiendo del tipo de yerba, cafeína (mateína), por lo su consumo puede ser útil para aumentar el rendimiento y la concentración.

“Su riqueza en antioxidantes ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, por lo que ayuda a prevenir algunas enfermedades cardiovasculares. También ayuda a retrasar la oxidación celular de la piel y, en consecuencia, su envejecimiento, ya que la protege de los radicales libres”, señaló Scarone.

Otro punto que hace beneficioso a esta bebida es su acción diurética. Esta infusión, de yuyos y yerbas, ayuda a eliminar la acumulación de líquidos y toxinas en el cuerpo, aumentando la cantidad de orina, además de favorecer el proceso de digestión y prevenir problemas relacionados con el dolor estomacal, los gases y/o la hinchazón abdominal.

Por esto y muchas otras razones, esta bebida de cabecera es admirada y preferida por varias personas dentro y fuera del país, así también por artistas nacionales e internacionales, quienes no dudan en compartir sus maravillas en todos los rincones del mundo.

Yuyos y yerbas

El tereré no sería el mismo sin sus fieles aliados: yuyos y yerbas. Los mismos son los que concretan una mezcla maestra de diosa y pantera para combatir los males del día a día.

Entre los yuyos más solicitados por los consumidores de esta bebida se mencionan menta’i, cola de caballo, cedrón, para para’i, mbokaja’i y cocú. Juntos o separados, hacen magia y cada una de ellas trae sus beneficios asegurados para espantar alguna que otra enfermedad o malestar.

Así como los yuyos, la yerba mate es primordial. Menta y boldo, menta y limón, pantano, aromática, compuesta o con hierbas naturales son algunas de las tantas opciones que existen en el mercado, las cuales marcan también el sabor de esta bebida.

“Todas las yerbas en el mercado son aptas para consumo. (La elección) ya es una cuestión de gustos y pueden ser consumidas todos los días. Lo ideal es cambiar hasta dos veces por día la yerba, así no hay un consumo excesivo de mateína. En casos de tener algún padecimiento gastrointestinal (cólicos, acidez, gases, inflamación o molestias), es preferible evitar totalmente el consumo de tereré”, mencionó Scarone.

La yerba mate en sí, con los elementos que contiene, junto a la utilización de remedios yugos o infusiones, podrían actuar a nivel del sistema nervioso central, aparato cardiovascular y/o renal produciendo efectos antioxidantes, diuréticos y estimulantes que podrían disminuir la aparición de ciertas enfermedades.

Un ejemplo claro de ello es la reducción de la carga del colesterol malo (LDL) y las grasas, proporcionando así efectos beneficiosos a la salud.

¿Cómo se logra un buen tereré? Es una de las grandes preguntas que muchos se hacen y la respuesta es más simple de lo que parece: elementos de calidad.

“Siempre (incluir) agua mineral y yerbas que sean de confianza (con sellos de garantía). Se puede buscar en las góndolas de los supermercados y/o almacenes del barrio las que dicen “para tereré” o “saborizadas”. Recomiendo las que tengan un porcentaje alto de palo y hojas sin tanta molienda, es decir, sin tanto polvo. Es importante no mover ni girar la bombilla para no arruinar el estado de los componentes”, sentenció la profesional.

¿Desventajas para la salud?

A pesar de contar con múltiples beneficios, se debe tener en cuenta que no todo es color de rosas. El tereré es muy refrescante y se debe tener en cuenta que, a pesar de estar compuesta por 80 por ciento de agua, esta no sustituye la consumición diaria de este líquido vital que una persona debe tener, es decir, aunque se tome un termo de tres litros, no es suficiente para la salud.

El agua debe ser consumida para tener un aporte hídrico adecuado. Si bien el terere hidrata, no es del todo completo, ya que la yerba y otros remedios yuyos contienen sustancias diuréticas, contrarrestando la cantidad de líquido que se consume a través del mismo, y es por eso que el agua sola es mejor.

Así también, se debe tener en cuenta que su consumo en exceso también sería contraproducente, en especial para las personas con hipertensión, diabetes, entre otros males.

“Recalco que como todo elemento que se utiliza de forma crónica, puede ocasionar de cierta manera efectos adversos en la persona, dependiendo del estado clínico del mismo o patología de base, como por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, problemas renales y vasculares", explicó por su parte el médico Nils Jorge Admin Ugarte Cabral, especialista en Geriatría y Gerontología.

"En pacientes adultos mayores, con problemas renales o problemas de deshidratación —que son bastante frecuentes—, puede exacerbar la enfermedad, ya que el tereré da la sensación de saciedad precoz de la sed, pero no produciendo hidratación. Por ese motivo, se recomienda el consumo de agua de entre dos a tres litros por día, donde también entraría en juego la constitución física de la persona, ya que de acuerdo a qué actividad uno desarrolle, podrá necesitar incluso de más cantidad de aporte hídrico”, mencionó el profesional.

El galeno recomienda evitar el consumo del tereré en determinadas situaciones o patologías que presenten las personas, en especial las que sufren de gastritis crónica o deshidratación, ya que podría empeorar la enfermedad, así como ocasionar efectos adversos.

Agregó que el consumo de tereré en niños menores de 2 años no se recomienda, puesto que los productos químicos como los fenoles que posee la yerba mate pueden ocasionar problemas digestivos, aparición de nauseas, vómitos, deposiciones líquidas, como también dificultad para conciliar el sueño, debido al efecto estimulante que posee la yerba mate, entre otras patologías y sintomatologías.

¿La diabetes y el tereré son compatibles?

“Las personas con esta patología (diabetes) pueden consumir el tereré. Se llegó a realizar estudios científicos en 2018 en Argentina sobre el uso crónico de la yerba mate, cuyo resultado reveló el retraso (de enfermedades), el evitar la aparición de la diabetes o incluso de algún tipo de cáncer o de retrasar la aparición de la misma", indicó el médico.

"La yerba mate aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina o reducen la producción de azúcar por el hígado, a lo que se llama gluconeogénesis. Estos estudios caben recalcar que fueron del tipo observacional. Es decir, estos estudios no son todavía suficientes como para indicar un consumo más allá de lo moderado”, sentenció Ugarte.