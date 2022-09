–Sí, es un tipo superpreparado y ocupó cargos importantes antes de venir acá. Tiene veinte años de experiencia en altos cargos en el Departamento de Estado y está especializado, entre otros temas, en lucha contra el terrorismo, lavado...

–-Mba’e lavado piko. Es el purete... Es pu...

–Pará... En todo caso es gay, porque tiene plata, prestigio y, según fuentes sabedoras en la materia, tiene buena pinta. Vos sos lo que clasificás para lo otro, en todo caso por pobre y feo.

–¡¡¡Pero está casado con un arriero!!!

–Vos estuviste casado con la gorda Francisca que te cagaba a palos cuando llegabas medio borracho y nadie te dice nada por eso.

–Pero está casado con otro señor...

–¿Y qué querés que haga? Le gusta el sufrimiento como a otros millones de casados.

–Yo estoy en contra del matrimonio...

–Por las tres separaciones que tenés encima el matrimonio lo que está en contra tuyo...

–Vos le defendés mucho, seguro que también probaste...

–Solo esa vez que te quedaste a dormir en casa borracho y no te acordás de nada... Ja, ja, ja...

–¡¡¡Nambreee!!! Yo amanecí con mi ropa puesta.

–Para que veas cómo te cuidé, bebé... Ja, ja, ja.

–¡¡¡Nooo!!!

–Tranquilo, quién pio va querer estar contigo... Una cosa es que te gusten los hombres, otra es ser puerco. Pero vos son muy prejuicioso para llamarte José María y tener como apodo Gigi.

–Es que me gustaba el Topo Gigo, pero no me salía el nombre.

–Es decir que, aparte, de resentido, sos medio estúpido.

–Yo defiendo la familia. Tengo cinco hijos.

–De tres mujeres distintas y les pasás 500.000 al mes a cada uno y apenas estás con ellos. Nde miserable.

–Pero al menos no me gustan los hombres.

–Menos perjuicio hubieses causado si te gustaban... No hubieras embarazado a nadie.

–Mba’e... Boludeces, decís... Yo estoy con lo que dijo el vicepresidente Velázquez. A él le persiguen porque defiende la familia.

–Gran personaje ese... Seguro defiende la familia, por eso le consiguió meter en las binacionales a varios de sus hijos, incluso a algunas de sus mujeres de ellos.

–A él, EEUU le persigue porque quiere que Paraguay siga siendo profamilia.

–Lo único pro que es Velázquez es pronegocios con los árabes de Ciudad del Este. Él vino del interior, donde vivía con una tía o algo así. No tenía nada, por eso tuvo que quedarse en la residencia colorada, una casa que es gran generadora y no de centauros precisamente. Comenzó a escalar cuando se metió en la política colorada y consolidó su futuro cuando estuvo como fiscal en Ciudad del Este. Se volvió un ricachón teniendo casi exclusivamente trabajos en la función pública... Volviendo a tu preocupación original. En unos años cuestionar la sexualidad de alguien será tan estúpido como discutir el derecho al voto de las mujeres.

–No me digas que antes las mujeres no votaban. Viste que la humanidad retrocede...

–Por qué no te vas a...