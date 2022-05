El Papa, en silla de ruedas debido a los dolores de rodilla

El dolor de rodilla no da tregua a Francisco, que este miércoles volvió a pedir perdón por no poder saludar a los fieles en la audiencia general y afirmó que esperaba que se le pasase pronto.

Las imágenes durante la audiencia mostraron al Papa argentino poniéndose de pie y caminando con enorme dificultad y con la ayuda de dos personas.

LIGAMENTO ROTO. Como él mismo también desveló recientemente, el médico le había aconsejado que no caminase en estos días y asimismo explicó en una reciente entrevista que iba a recibir infiltraciones para mitigar el dolor. El martes, en una entrevista con el diario italiano Il Corriere della Sera dijo: “Tengo un ligamento roto, se me va a intervenir con infiltraciones y se verá. Estoy así desde hace tiempo, no puedo caminar”, aseguró.

En las últimas semanas ha suspendido su agenda algunos días para someterse a pruebas médicas y este problema le obligó a no poder oficiar algunos ritos durante la pasada Semana Santa.

A principios de abril, durante su viaje apostólico a Malta, no pudo bajar las escaleras del avión por primera vez y recurrió a un elevador.

Según algunos medios, si no resuelve la situación se piensa en una operación.

Pero estos problemas de movilidad preocupan ante los próximos viajes que deberá afrontar como el de Líbano en junio o República Democrática del Congo y Sudan o Canadá o Julio. EFE-AFP