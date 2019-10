El Guasón arriba el jueves a las salas de cine paraguayas

A Joaquin Phoenix se le ha puesto cara de Óscar, pero trata de disimular. Su impresionante rol en Guasón, que llega a los cines de Paraguay este jueves, domina las quinielas de los premios, pero él insiste ante los medios en hablar solo de la cinta: una mirada absorbente, provocadora y desbordante a los inicios del enemigo de Batman.

“Acusar a una película de glorificar la violencia es absurdo”, asegura a Efe ante el estreno de un filme que bebe del cine de Martin Scorsese (Taxi Driver, The King of Comedy) y que ha dirigido Todd Phillips (The Hangover) con Robert De Niro redondeado el reparto.