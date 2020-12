El derbi de la capital fue para el Madrid

Real Madrid se quedó con el clásico de la capital española al imponerse por 2-0 en choque disputado en el estadio Alfredo Di Stefano por la jornada 13 de la Liga de España. Los goles del partido fueron anotados por el brasileño Casemiro y por Jan Oblak, en contra, tras un disparo de Carvajal. El compromiso fue muy disputado y por algún pasaje algo candente, como todo clásico, pero el resultado fue el más justo por lo que ofreció uno y otro equipo dentro del gramado de juego. Otros resultados registrados el día de ayer fueron: Valencia 2-2 Athletic de Bilbao, Getafe 0-1 Sevilla y Huesca 1-0 Alavés. Para hoy están marcados los siguientes compromisos: Real Sociedad vs. Eibar a las 10:00, Betis vs. Villarreal a las 12:15, Elche vs. Granada a las 14:30 y Barcelona-Levante (17:00).