El concierto de Paul McCartney en Paraguay

“¡Hola, Paraguay! ¿Mba’éichapa?” fueron las aclamadas palabras con que el ex Beatle abrió una soñada noche en Asunción. Unas 30.000 personas lo ovacionaron desde las distintas ubicaciones de un colmado estadio Defensores.

Un sueño largamente ansiado por varias generaciones de fanáticos y admiradores de Los Beatles se cumplía: Paul McCartney se presentaba por primera vez en nuestro país.

“Fanáticos de todas las edades se aseguraron de que Paul no olvide su show en Paraguay, al darle la bienvenida al escenario con gritos ensordecedores”, publicó el sitio oficial de McCartney, pocas horas después del concierto.

El cantautor dedicó a su público varias palabras en guaraní, como “¿iporãpa?” (¿están bien?) y “aguyje” (“gracias”).

El espectáculo fue parte de su gira “On the run”, en donde el británico interpretó canciones como All my Loving, Paperback Writer, The Long and Winding Road, My Valentine, And I Love Her, Blackbird, Ob- La-Di, Ob-La-Da, Let It Be, Live and Let Die, Hey Jude, Lady Madonna, Yesterday, entre muchas más.

En el portal del artista se expresaría a pocas horas de acabado el show: “Muchos dejaron el estadio cantando las canciones de McCartney, su música hacía eco alrededor de la ciudad, mucho después de haber terminado el espectáculo”.

Última Hora recuerda este acontecimiento en su revista especial publicada el 8 de octubre por su aniversario 45.