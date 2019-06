El chico milagro de Chiquitunga necesita ayuda para comprar medicamentos

Su abuela, Beatriz Peralta, comentó a Última Hora que el joven sufre de fiebre alta y serias complicaciones para respirar. Ante esta situación, le fueron recetados medicamentos como Toxoral, Amoxicilina 875 mg, Dipirona 500 mg, entre otros.

“Ayer (lunes) fuimos hasta el Hospital Regional de San Pedro porque no está mejorando. Me dio toda esta lista de medicamentos, pero no puedo comprar por falta de dinero”, dijo angustiada.

La mujer contó que Ángel no logró seguir con sus estudios en Asunción y fue a buscar trabajo en su pueblo natal, para poder ayudar con un poco de dinero a su familia.

El chico milagro de Chiquitunga reside en el barrio Santa Ana, en una distante zona de la periferia de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

¿Cuál fue el milagro?

Ángel había perdido los signos vitales al poco tiempo de nacer, en el año 2002, cuando se le cortó el cordón umbilical.

Blanca Duarte, la obstetra que lo atendió, era muy devota de María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga, la invocó y, minutos después el pequeñito, de una manera "inexplicable, maravillosa" –como calificó al hecho la Junta Médica de Roma– volvió a la vida y sin secuela alguna.

Ni los médicos locales ni los de la Santa Sede hallaron explicación científica a su plena recuperación, sin secuelas.