El campeón debuta con goles en Liga de Naciones

El cuadro luso no contó con su capitán y referente Cristiano Ronaldo, quien no pudo ser de la partida por una infección en el pie.

El equipo de Fernando Santos dejó los 3 puntos en casa al vencer con notable contundencia a Croacia en el arranque del Grupo A. Los goles portugueses fueron convertidos por Joao Cancelo, Diego Jota, Joao Félix y André Silva. Descontó para la visita Bruno Petkovic.

Por este mismo grupo, Bélgica derrotó 0-2 a Dinamarca, en condición de visitante, con las anotaciones de Jason Denayer y Dries Mertens. Francia también triunfó a domicilio ante Suecia por 1-0 con el solitario gol del delantero del jugador de PSG, Kylian Mbappé. Mismo resultado para Inglaterra, que con el gol de Sterling se llevó los tres puntos de su visita a Islandia. Las posiciones en el Grupo A están de la siguiente manera: Portugal, Bélgica, Inglaterra y Francia 3 puntos. Sin unidades aparecen: Suecia, Islandia, Dinamarca y Croacia.

En el Grupo C se registraron estos resultados: Gibraltar 1-0 San Marino, Macedonia del Norte 2-1 Armenia, Azerbaiyán 1-2 Luxemburgo, Chipre 0-2 Montenegro y Estonia 0-1 Georgia.

Para hoy los duelos más atrayentes son: Alemania vs. Suiza, España vs. Ucrania y Serbia vs. Turquía, todos a partir de las 14:45.