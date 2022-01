El 80% de internados en el HNI no están vacunados contra el Covid-19 

La directora del Hospital Nacional de Itauguá manifestó que el 80% de los internados no están vacunados contra el Covid-19.

La directora del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), doctora Yolanda González , mencionó cuál es la situación actual de internaciones a causa del Covid-19 . Alertó que los números están subiendo y espera no quedar sin lugares para los pacientes.

Dijo que hay más de 180 pacientes internados y que 70 de ellos están en Terapia Intensiva. También hay dos niños lactantes internados, cuyos padres no están inmunizados contra el coronavirus.

“Los números están subiendo, esto es imparable. Ojalá no lleguemos a los picos más altos y quedemos sin lugares”, advirtió.

Embed #Covid: 80% de los hospitalizados en el Hospital de Itauguá son no vacunados



"Actualmente más de 180 pacientes están internados, en UTI tenemos 70. Hay dos niños lactantes internados, sus padres no están vacunados"



Dra. Yolanda González.#AM1080 #VacunarseNoCuesta pic.twitter.com/4cHirNzsgu — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 25, 2022

Al respecto, detalló que el 80% de los internados son personas que no están vacunadas o no completaron su esquema. La doctora señaló que hay una sala para mujeres embarazadas y lamentó que el 90% de ellas no están inmunizadas.

Lea más: Paraguay supera los 17.000 fallecidos por Covid-19 con 39 nuevas muertes

"Cada vez tenemos más pacientes internados, los que llegan a UTI es por afectación respiratoria, a esto debemos mencionar que no solo ómicron está en el ambiente, también está la delta", sostuvo. En cuanto a los polivalentes que llegan hasta el hospital, indicó que en su mayoría son accidentados, especialmente, motociclistas.

Mientras que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram) el 90% de las camas del área respiratoria están ocupadas, de las cuales el 60% corresponden a cuadros de Covid-19. El 80% de los pacientes graves son personas no vacunadas contra el coronavirus.

Paraguay ya superó las 17.000 muertes por coronavirus y llegó a 542.388 casos confirmados de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.