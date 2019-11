Ejecutivo depende de situación económica para aumento salarial docente

“Lo importante es que se apruebe a partir de julio y si tenemos un buen flujo de caja, como se previó en el articulado, se podría otorgar desde abril o mayo. Nadie discute que eso sería lo correcto. No sería un aumento retroactivo. Creo que esta sería la salida correcta”, aseveró el legislador a NPY.

Ovelar también se refirió al presupuesto aprobado para el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Aseveró que no se puede dejar sin salario a los parlasurianos.

“Yo no querría hacer el papel de abogado de ellos, pero el gasto total no representa mucho. En los montos globales es buena la reducción, pero si pensamos que con eso vamos a poder pagar los salarios de los maestros, eso no funciona a así”, aseguró.

El senador colorado, del bloque oficialista, se reunió este lunes con la mesa directiva del Senado que deberá definir la fecha de estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN).

El planteamiento del Ejecutivo es que se pueda aprobar el PGN establecido por el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que reduce en unos G. 60.000 millones el proyecto remitido por el Ministerio de Hacienda.

La Cámara Baja aprobó reajustes para docentes, ANDE y CAH desde abril, además de ampliar el plantel de la Corte, Fiscalía y Defensa Pública. El monto global quedó topeado en G. 86,28 billones (USD 13.521 millones). Respecto a los docentes, los diputados aprobaron que este sea desde abril.