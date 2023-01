Efraín se compara con Lula y dice que Cartes sabe que Santi perderá

“¿Sabés que Lula fue candidato tres veces antes de ser elegido por primera vez como presidente en el 2002?”, comenzó expresando en un tuit Alegre, quien justamente este año será su tercer intento en la búsqueda de ocupar el sillón principal del Poder Ejecutivo.

Seguidamente, el liberal manifestó que Lula está asumiendo nuevamente el mando en el Brasil y destacó que será la tercera vez que ocupe el cargo. Dijo que es evaluado como “el mejor presidente de su país” y que, de acuerdo con las Naciones Unidas, “sacó al Brasil del mapa del hambre”

Alegre señaló, a su vez, que Lula y él están unidos por el “sueño de trabajar para traer al continente un nuevo tiempo de unión y justicia social”, y resaltó sus buenos deseos hacia el flamante mandatario del país vecino.

“Si el pueblo paraguayo me da la oportunidad, como presidente, al lado de Sole (Soledad Núñez), podremos lograr una gran cooperación. La integración regional con el presidente Lula es fundamental para el desarrollo de nuestra región y el progreso de nuestro país. En Brasil el cambio ya llegó, y en nuestra patria #ElCambioYaLlega”, añadió Efraín Alegre en su posteo.

APUNTA A CARTES. El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aseguró además ser el blanco de una campaña sostenida de los medios de comunicación aliados al cartismo. Calificó a los medios del empresario tabacalero como instrumentos de la “narcopolítica”.

Se refirió en particular a un periódico de tirada nacional que viene publicando de forma constante las denuncias de supuesto fraude electoral en las internas del PLRA.

“Si Efraín Alegre no es titular de tapa, no es La Nación”, señaló.

Agregó que en el fondo el hecho de que pongan atención a su figura los medios de Cartes, es un síntoma del miedo que suscita la posibilidad de que ese sector pierda en 2023. “Están preocupados y se preocupan por mí Cartes. Se nota su preocupación, porque 500.000 votos habrá de diferencia en el 2023 y ese margen con un fraude no van a poder doblegar. Quinientos mil votos, eso te preocupa (dirigiéndose a Cartes), además que debés saber que a mí no me vas a comprar”, apuntó el candidato de la Concertación. Vaticinó que el ex mandatario colorado, actual vencedor de las internas de su partido para la presidencia de la ANR, no tiene otro destino que la cárcel. “A mí, la mafia no me va a comprar y por eso, Cartes, la cárcel es tu destino en el 2023”, manifestó.

GANADOR. Cabe resaltar que Efraín obtuvo una clara victoria en la interna para representar a la Concertación como candidato a presidente.



¿Sabés que Lula (da Silva) fue candidato 3 veces antes de ser elegido por primera vez como presidente en el 2002?



Se nota su preocupación (por HC), porque 500 mil votos habrá de diferencia en 2023 y el fraude no va poder doblegar.

Efraín Alegre

Candidato a presidente