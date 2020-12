Efraín afirma que “mafia abdo-cartista” incidió en leve pena en el caso audios

“Me preguntan a donde voy, que cómo es que se observa el accionar de la mafia de la que tanto hablo, y les digo a los compatriotas que ayer vimos en vivo y en directo cómo operan en la mafia, así como en la serie Narcos”, señaló.

Agregó que en TV “pudimos observar el funcionamiento de la mafia y como controla el Poder Judicial”.

Sostuvo que informes internacionales ya alertaban que en el Paraguay existe un grupo empotrado en el poder con vínculos con la mafia.

“Es así como dice la institución internacional, Freedom House, que la mafia está controlada por los narcos, lavadores de dinero y la corrupción”, manifestó.

Además Alegre se burló acerca de lo expresado por el ex presidente Horacio Cartes, de que supuestamente el Partido Colorado es la “reserva moral del país”.

“Según ellos, son la reserva moral del país. Cómo Mario Abdo y Horacio Cartes van a ser si son unos mafiosos y sinvergüenzas”, resaltó.

Aseveró que quiénes dicen ser la reserva moral no son sino delincuentes y que “la gente está hastiada de todos ellos”

Afirmó que no hay forma que lo compren ni a él “ni a la gente decente. Al contrario, sacaremos, como paraguayos que somos, este veneno incrustrado y vamos a levantar el país”, aseguró el titular del PLRA.

Caso OGD. Por interferir en decisiones o presionar a jueces y fiscales en la resolución de una causa fueron condenados, con penas leves, el ex senador colorado cartista Óscar González Daher, el ex secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann y el ex ministro del Interior el abogado Carmelo Caballero, por el hecho punible de tráfico de influencias en el caso conocido como audios filtrados del JEM. No así por el delito de asociación criminal, que no pudo ser comprobado.

Con los votos a favor de los jueces Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga y uno en contra, del presidente del Tribunal, Juan Carlos Zárate, se logró la condena de dos años, pero sin que OGD pise la cárcel.