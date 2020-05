En una entrevista concedida a Última Hora, Pitito Rodríguez comentó que su cliente había agendado la cita hace unos 20 días. Si bien el trabajo resultó todo un éxito, el diseño de la imagen de Mazzoleni no fue la idea original.

Según reveló el artista, el cliente tenía pensado tatuarse "Covid-19", junto con la siguiente frase: "Soy contemporáneo en esta época de cambio". Sin embargo, esa idea fue cambiando cuando dio a conocer su admiración por el ministro de Salud.

"El paraguayo siempre busca una figura heroica para inspirarse. Me había dicho que hay personas que de verdad son admirables, y lo que me transmitió es que tiene al ministro como un héroe", explica el autor.

Pitito reconoció que no había imaginado que su trabajo tuviera tanta repercusión. Agregó que el cliente le pidió que no revele su identidad, porque "hay gente que no sabe nada de la bohemia ni de arte y se pasa criticando".

Hasta la fecha, Paraguay es el país con el menor índice de contagios por el coronavirus en América. En ese contexto, Mazzoleni se ganó la admiración de muchos ciudadanos, que lo consideran como el "capitán" en esta lucha contra el Covid-19.